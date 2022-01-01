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Испания. Сегунда
Команды
Жирона
Новости
€ 74 млн
Жирона - новости команды
Жирона
Испания. Сегунда
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Сайт:
http://www.gironafc.cat/
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«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
Фото
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
Фото
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
В Испании футболист стал чемпионом и вылетел в одном сезоне
24 мая
1
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Жирона» – «Эльче»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.95
22 мая
Трансляция
«Атлетико» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Атлетико» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.85
16 мая
Трансляция
«Жирона» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026
14 мая
«Жирона» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 1.6
13 мая
Трансляция
«Райо Вальекано» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026
11 мая
«Райо Вальекано» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 2.4
10 мая
Трансляция
«Жирона» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026
1 мая
«Жирона» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 апреля
Трансляция
«Валенсия» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
«Валенсия» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 2.1
24 апреля
Трансляция
«Жирона» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026
21 апреля
«Жирона» – «Бетис»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2026 с коэффициентом 1.82
20 апреля
Фото
В Испании вынесли вердикт по неназначенному пенальти за разбитую голову Мбаппе
14 апреля
8
Фото
Мбаппе показал фото разбитого лица
12 апреля
Резкий комментарий Арбелоа после не назначенного в пользу «Реала» пенальти
11 апреля
Фото
Мбаппе разбили лицо в штрафной, но пенальти не поставили
11 апреля
3
Примера. «Реал» дома сыграл вничью с «Жироной» (1:1) и может отстать от «Барсы» на 9 очков
10 апреля
2
Трансляция
«Реал» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026
10 апреля
Экспресс на матчи 10 апреля: «КАМАЗ» не проиграет, «Реал» разгромит «Жирону», «Бешикташ» и «Антальяспор» обменяются голами
9 апреля
«Реал» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.8
9 апреля
Трансляция
«Жирона» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026
6 апреля
«Жирона» – «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 2.25
5 апреля
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