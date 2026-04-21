Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Бетиса», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Бетис»