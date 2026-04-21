21.04.2026, вторник, 22:30
Испания. Примера, 33 тур
Испания. Примера, 33 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
4-3-3
13
Газзанига
24
Алекс Морено
17
Блинд
12
Рейс
4
Мартинес
8
Бельтран
6
Витсель
8
Унаи
14
Эчеверри
23
Мартин
15
Цыганков
3-1-1-3-2
1
Вальес
5
Бартра
4
Натан
16
21
Рока
4
Амрабат
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Эз Абде
19
Эрнандес
11
Ло Чельсо
4
Мартинес
2
Ринкон
2
Ринкон
4
Мартинес
23
Мартин
11
Лемар
11
Лемар
23
Мартин
8
Бельтран
3
Рока
3
Рока
8
Бельтран
14
Эчеверри
7
Стуани
7
Стуани
14
Эчеверри
10
Эз Абде
13
Родригес
13
Родригес
10
Эз Абде
24
Руйбаль
2
Бельерин
2
Бельерин
24
Руйбаль
8
Форнальс
22
Иско
22
Иско
8
Форнальс
11
Ло Чельсо
17
Рикельме
17
Рикельме
11
Ло Чельсо
19
Эрнандес
17
Бакамбу
17
Бакамбу
19
Эрнандес
Остались в запасе
Жирона
Бетис
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
21
Брайан Хиль
ЛВ
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
6
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Альваро Фидальго
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
21
Брайан Хиль
ЛВ
Остались в запасе
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
6
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Альваро Фидальго
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Жирона
Точно не сыграют
Бетис
Точно не сыграют
Статистика матча Жирона - Бетис
1
3
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
11
18
Офсайды
3
0
Количество передач
571
447
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.04
xGP (предотвращенные голы)
-0.12
-0.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Бетиса», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»