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  • «Жирона» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

«Жирона» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

21 апреля, 21:20
Жирона
21.04.2026, вторник, 22:30
Испания. Примера, 33 тур
2 : 3
Завершен
Бетис
7' В. Цыганков 68' А. Унаи (П)
23' М. Рока 63' Э. Абде 80' Р. Рикельме
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
24
Алекс Морено
ЛЗ
12
Витор Рейс
ЦЗ
4
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
14
Клаудио Эчеверри
АП
23
Иван Мартин
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Эз Абде
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
2
Уго Ринкон
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
11
Тома Лемар
АП
3
Хоэль Рока
ЛВ
21
Брайан Хиль
ЛВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Бетис
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Альваро Фидальго
ЦП
22
Иско
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Луис Авила
ЦФ
4-3-3
13
Газзанига
24
Алекс Морено
17
Блинд
12
Рейс
4
Мартинес
8
Бельтран
6
Витсель
8
Унаи
14
Эчеверри
23
Мартин
15
Цыганков
3-1-1-3-2
1
Вальес
5
Бартра
4
Натан
16
21
Рока
4
Амрабат
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Эз Абде
19
Эрнандес
11
Ло Чельсо
4
Мартинес
2
Ринкон
2
Ринкон
4
Мартинес
23
Мартин
11
Лемар
11
Лемар
23
Мартин
8
Бельтран
3
Рока
3
Рока
8
Бельтран
14
Эчеверри
7
Стуани
7
Стуани
14
Эчеверри
10
Эз Абде
13
Родригес
13
Родригес
10
Эз Абде
24
Руйбаль
2
Бельерин
2
Бельерин
24
Руйбаль
8
Форнальс
22
Иско
22
Иско
8
Форнальс
11
Ло Чельсо
17
Рикельме
17
Рикельме
11
Ло Чельсо
19
Эрнандес
17
Бакамбу
17
Бакамбу
19
Эрнандес
Остались в запасе
Жирона
Бетис
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
21
Брайан Хиль
ЛВ
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
6
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Альваро Фидальго
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
21
Брайан Хиль
ЛВ
Остались в запасе
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
6
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Альваро Фидальго
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Жирона
Точно не сыграют
Хуан Карлос
ВР
Порту
ПВ
Абель Руис
ЦФ
Владислав Ванат
ЦФ
Марк-Андре тер Стеген
ВР
Донни ван де Бек
ЦП
Бетис
Точно не сыграют
Хуниор Фирпо
ЛЗ
Анхель Ортис
ПЗ
Антони
ПВ
Диего Льоренте
ЦЗ
Статистика матча Жирона - Бетис
1
3
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
11
18
Офсайды
3
0
Количество передач
571
447
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.04
xGP (предотвращенные голы)
-0.12
-0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Бетиса», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона»«Бетис»

«Жирона» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Жирона
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