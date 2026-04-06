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  • «Жирона» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

«Жирона» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

6 апреля, 20:50
Жирона
06.04.2026, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
45+1' П. Наварро (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
24
Алекс Морено
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Витор Рейс
ЦЗ
4
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
23
Иван Мартин
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
2
Уго Ринкон
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
11
Тома Лемар
АП
14
Клаудио Эчеверри
АП
3
Хоэль Рока
ЛВ
21
Брайан Хиль
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Вильярреал
25
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-3-2-1
13
Газзанига
17
Блинд
24
Алекс Морено
12
Рейс
4
Мартинес
8
Бельтран
6
Витсель
8
Унаи
23
Мартин
15
Цыганков
11
Ванат
3-2-1-1-3
1
Жуниор
6
Наварро
15
Моуриньо
24
Педраса
13
Вейга
26
Гуйе
14
Комесанья
20
Молейро
7
Морено
9
Микаутадзе
19
Пепе
17
Блинд
16
Франкес
16
Франкес
17
Блинд
4
Мартинес
2
Ринкон
2
Ринкон
4
Мартинес
23
Мартин
11
Лемар
11
Лемар
23
Мартин
8
Унаи
3
Рока
3
Рока
8
Унаи
11
Ванат
9
Руис
9
Руис
11
Ванат
24
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
24
Педраса
15
Моуриньо
3
Фримен
3
Фримен
15
Моуриньо
20
Молейро
11
Гонсалес
11
Гонсалес
20
Молейро
19
Пепе
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
19
Пепе
Остались в запасе
Жирона
Вильярреал
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
14
Клаудио Эчеверри
АП
21
Брайан Хиль
ЛВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
25
Арнау Тенас
ВР
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
12
Тани Олувасейи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
14
Клаудио Эчеверри
АП
21
Брайан Хиль
ЛВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
12
Тани Олувасейи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Жирона
Точно не сыграют
Рикард Артеро
АП
Хуан Карлос
ВР
Порту
ПВ
Марк-Андре тер Стеген
ВР
Донни ван де Бек
ЦП
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Логан Кошта
ЦЗ
Хуан Фойт
ЦЗ
Рафа Марин
ЦЗ
Томас Парти
ЦП
Статистика матча Жирона - Вильярреал
2
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
9
Офсайды
2
1
Количество передач
517
429
Сейвы
0
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.48
0.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.58
-0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Вильярреала», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Вильярреал»

«Жирона» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Жирона
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