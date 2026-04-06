06.04.2026, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
4-3-2-1
13
Газзанига
17
Блинд
24
Алекс Морено
12
Рейс
4
Мартинес
8
Бельтран
6
Витсель
8
Унаи
23
Мартин
15
Цыганков
11
Ванат
3-2-1-1-3
1
Жуниор
6
Наварро
15
Моуриньо
24
Педраса
13
Вейга
26
Гуйе
14
Комесанья
20
Молейро
7
Морено
9
Микаутадзе
19
Пепе
17
Блинд
16
Франкес
16
Франкес
17
Блинд
4
Мартинес
2
Ринкон
2
Ринкон
4
Мартинес
23
Мартин
11
Лемар
11
Лемар
23
Мартин
8
Унаи
3
Рока
3
Рока
8
Унаи
11
Ванат
9
Руис
9
Руис
11
Ванат
24
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
24
Педраса
15
Моуриньо
3
Фримен
3
Фримен
15
Моуриньо
20
Молейро
11
Гонсалес
11
Гонсалес
20
Молейро
19
Пепе
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
19
Пепе
Остались в запасе
Жирона
Вильярреал
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
14
Клаудио Эчеверри
АП
21
Брайан Хиль
ЛВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
25
Арнау Тенас
ВР
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
12
Тани Олувасейи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
14
Клаудио Эчеверри
АП
21
Брайан Хиль
ЛВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
12
Тани Олувасейи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Жирона
Точно не сыграют
Вильярреал
Точно не сыграют
Статистика матча Жирона - Вильярреал
2
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
9
Офсайды
2
1
Количество передач
517
429
Сейвы
0
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.48
0.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.58
-0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Вильярреала», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»