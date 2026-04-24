25 апреля на стадионе «Месталья» состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Валенсия» примет «Жирону». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение для обеих команд, пытающихся обезопасить себя от борьбы за выживание. Соперников разделяет всего два очка, и победа позволит сделать весомый шаг к сохранению прописки в элите.

«Валенсия»

«Летучие мыши» подходят к матчу после гостевой ничьей с «Мальоркой» (1:1), которая прервала серию поражений. Команда не может одержать победу на протяжении трeх последних туров и пропускает в каждой из этих встреч. На своeм поле «Валенсия» традиционно играет увереннее, однако текущая форма оставляет желать лучшего – всего 5 голов в пяти последних играх. Уго Дуро с 10 голами в 35 матчах остаeтся лучшим бомбардиром команды. Исторически «Валенсия» забивает в пяти последних очных матчах против «Жироны».

«Жирона»

Каталонцы подходят к матчу после обидного домашнего поражения от «Бетиса» (2:3), которое прервало их впечатляющую серию. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх. Владислав Ванат с 10 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром и главной атакующей опцией. «Жирона» не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей против «Валенсии».

Факты о командах

«Валенсия»

Не может выиграть в 3 последних матчах Ла Лиги

Пропускает в 3 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Забивает в 5 последних очных матчах против «Жироны»

«Жирона»

Не выигрывает в 6 последних гостевых матчах Ла Лиги

Забивает в 3 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Валенсии»

Прогноз на матч «Валенсия» – «Жирона»

Встреча равных по силам соперников обещает быть напряжeнной и осторожной. «Валенсия» имеет преимущество домашнего поля и исторически удачно играет против «Жироны» на «Месталье». Каталонцы испытывают серьeзные проблемы на выезде и не могут победить в шести гостевых матчах подряд. Ожидаем упорную борьбу с минимумом опасных моментов, где многое решит реализация стандартных положений.

