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  • «Мальорка» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

«Мальорка» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

21 апреля, 18:50
Мальорка
21.04.2026, вторник, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
49' С. Кошта
67' У. Садик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Мальорка
1
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
(К) ЦЗ
15
Пабло Маффео
ПЗ
5
Омар Маскарель
ОП
12
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Такума Асано
ПВ
7
Ведат Мурики
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
12
Тьерри Корреа
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
17
Ларджи Рамазани
ЛВ
16
Диего Лопес
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
39
Jandro García
ЦП
28
Cesc Riba
ЦП
17
Ян Вирджили
ЛВ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
40
Joel Fontanet Paredes
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
10
Андре Алмейда
ЦП
29
Lucas Núñez
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Роман
22
Мохика
24
Вальент
15
Маффео
5
Маскарель
12
Кошта
10
Дардер
8
Морланес
20
Торре
11
Асано
7
Мурики
3-3-1-3
1
Димитриевски
12
Корреа
5
Таррега
14
Гайя
18
Пепелу
23
Угринич
2
Родригес
17
Рамазани
6
Садик
18
Белтран
16
Лопес
8
Морланес
27
Лопес
27
Лопес
8
Морланес
5
Маскарель
6
Санчес
6
Санчес
5
Маскарель
20
Торре
19
Льябрес
19
Льябрес
20
Торре
11
Асано
17
Вирджили
17
Вирджили
11
Асано
17
Рамазани
21
Васкес
21
Васкес
17
Рамазани
12
Корреа
20
Саравия
20
Саравия
12
Корреа
16
Лопес
8
Гуэрра
8
Гуэрра
16
Лопес
23
Угринич
11
Риоха
11
Риоха
23
Угринич
18
Белтран
7
Данжума
7
Данжума
18
Белтран
Остались в запасе
Мальорка
Валенсия
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
39
Jandro García
ЦП
28
Cesc Riba
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
13
Кристиан Риверо
ВР
40
Joel Fontanet Paredes
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
10
Андре Алмейда
ЦП
29
Lucas Núñez
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
39
Jandro García
ЦП
28
Cesc Riba
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
40
Joel Fontanet Paredes
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
10
Андре Алмейда
ЦП
29
Lucas Núñez
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Мальорка
Точно не сыграют
Зито Лувумбо
ЦФ
Лукас Бергстрем
ВР
Матео Жозеф
ЦФ
Антонио Раильо
ЦЗ
Ян Салас
ЦП
Валенсия
Точно не сыграют
Хулен Агирресабала
ВР
Эрай Джемерт
ЦЗ
Хосе Копете
ЦЗ
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Димитри Фулкье
ПЗ
Унаи Нуньес
ЦЗ
Батист Сантамария
ОП
Статистика матча Мальорка - Валенсия
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
12
Офсайды
4
2
Количество передач
504
349
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.82
1.68
xGP (предотвращенные голы)
1.36
1.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Валенсии», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка»«Валенсия»

«Мальорка» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Мальорка
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