21.04.2026, вторник, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
Испания. Примера, 33 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
3-2-2-2-1
1
Роман
22
Мохика
24
Вальент
15
Маффео
5
Маскарель
12
Кошта
10
Дардер
8
Морланес
20
Торре
11
Асано
7
Мурики
3-3-1-3
1
Димитриевски
12
Корреа
5
Таррега
14
Гайя
18
Пепелу
23
Угринич
2
Родригес
17
Рамазани
6
Садик
18
Белтран
16
Лопес
8
Морланес
27
Лопес
27
Лопес
8
Морланес
5
Маскарель
6
Санчес
6
Санчес
5
Маскарель
20
Торре
19
Льябрес
19
Льябрес
20
Торре
11
Асано
17
Вирджили
17
Вирджили
11
Асано
17
Рамазани
21
Васкес
21
Васкес
17
Рамазани
12
Корреа
20
Саравия
20
Саравия
12
Корреа
16
Лопес
8
Гуэрра
8
Гуэрра
16
Лопес
23
Угринич
11
Риоха
11
Риоха
23
Угринич
18
Белтран
7
Данжума
7
Данжума
18
Белтран
Остались в запасе
Мальорка
Валенсия
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
39
Jandro García
ЦП
28
Cesc Riba
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
13
Кристиан Риверо
ВР
40
Joel Fontanet Paredes
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
10
Андре Алмейда
ЦП
29
Lucas Núñez
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
39
Jandro García
ЦП
28
Cesc Riba
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
40
Joel Fontanet Paredes
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
10
Андре Алмейда
ЦП
29
Lucas Núñez
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Мальорка - Валенсия
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
12
Офсайды
4
2
Количество передач
504
349
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.82
1.68
xGP (предотвращенные голы)
1.36
1.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Валенсии», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»