25.04.2026, суббота, 15:00
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
3-3-2-2
1
Сивера
33
Парада
17
Кастро
14
Теналья
19
Ибаньес
8
Бланко
10
Аленья
21
Реббах
7
Перес
15
Бойе
11
Мартинес
4-2-1-2-1
13
Роман
24
Маффео
4
Лопес
24
Вальент
22
Мохика
11
Кошта
8
Маскарель
10
Дардер
20
Торре
11
Вирджили
19
Мурики
33
Парада
16
Пачеко
16
Пачеко
33
Парада
7
Перес
30
Калебе
30
Калебе
7
Перес
11
Мартинес
18
Гуриди
18
Гуриди
11
Мартинес
10
Аленья
4
Суарес
4
Суарес
10
Аленья
15
Бойе
8
Диабате
8
Диабате
15
Бойе
22
Мохика
3
Латорре
3
Латорре
22
Мохика
24
Маффео
3
Морей
3
Морей
24
Маффео
20
Торре
8
Морланес
8
Морланес
20
Торре
10
Дардер
9
Абдон
9
Абдон
10
Дардер
Остались в запасе
Алавес
Мальорка
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
25
Иван Куэльяр
ВР
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
28
Cesc Riba
ЦП
39
Jandro García
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
28
Cesc Riba
ЦП
39
Jandro García
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Мартин Демичелис
Алавес
Точно не сыграют
Статистика матча Алавес - Мальорка
2
1
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
15
14
Офсайды
1
0
Количество передач
400
416
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.22
0.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Мальорки», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»