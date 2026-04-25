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  • «Алавес» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Алавес» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 13:50
Алавес
25.04.2026, суббота, 15:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Мальорка
56' Т. Мартинес 69' Т. Мартинес
18' Я. Вирджили
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Анхель Перес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
24
Мартин Вальент
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Ян Вирджили
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
20
Пабло Торре
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Алавес
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
4
Денис Суарес
АП
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
28
Cesc Riba
ЦП
39
Jandro García
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
3-3-2-2
1
Сивера
33
Парада
17
Кастро
14
Теналья
19
Ибаньес
8
Бланко
10
Аленья
21
Реббах
7
Перес
15
Бойе
11
Мартинес
4-2-1-2-1
13
Роман
24
Маффео
4
Лопес
24
Вальент
22
Мохика
11
Кошта
8
Маскарель
10
Дардер
20
Торре
11
Вирджили
19
Мурики
33
Парада
16
Пачеко
16
Пачеко
33
Парада
7
Перес
30
Калебе
30
Калебе
7
Перес
11
Мартинес
18
Гуриди
18
Гуриди
11
Мартинес
10
Аленья
4
Суарес
4
Суарес
10
Аленья
15
Бойе
8
Диабате
8
Диабате
15
Бойе
22
Мохика
3
Латорре
3
Латорре
22
Мохика
24
Маффео
3
Морей
3
Морей
24
Маффео
20
Торре
8
Морланес
8
Морланес
20
Торре
10
Дардер
9
Абдон
9
Абдон
10
Дардер
Остались в запасе
Алавес
Мальорка
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
25
Иван Куэльяр
ВР
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
28
Cesc Riba
ЦП
39
Jandro García
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
28
Cesc Riba
ЦП
39
Jandro García
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Мартин Демичелис
Алавес
Точно не сыграют
Факундо Гарсес
ЦЗ
Карлос Бенавидес
ОП
Мальорка
Точно не сыграют
Лукас Бергстрем
ВР
Матео Жозеф
ЦФ
Зито Лувумбо
ЦФ
Антонио Раильо
ЦЗ
Ян Салас
ЦП
Мараш Кумбула
ЦЗ
Статистика матча Алавес - Мальорка
2
1
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
15
14
Офсайды
1
0
Количество передач
400
416
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.22
0.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Мальорки», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес»«Мальорка»

«Алавес» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Алавес
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