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«Мальорка» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 16:05
Мальорка
04.04.2026, суббота, 17:15
Испания. Примера, 30 тур
2 : 1
Завершен
Реал
41' М. Морланес 90+1' В. Мурики
88' Э. Милитао
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Мальорка
1
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
(К) ЦЗ
23
Пабло Маффео
ПЗ
5
Омар Маскарель
ОП
12
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
20
Пабло Торре
АП
7
Ведат Мурики
ЦФ
15
Зито Лувумбо
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
(К) ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
37
Мануэль Анхель
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
10
Браим Диас
АП
8
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
17
Ян Вирджили
ЛВ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
11
Такума Асано
ПВ
18
Матео Жозеф
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Реал
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
45
Тиаго Питарч
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
38
Сесар Паласиос
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
7
Винисиус
ЛВ
16
Гонсало Гарсия
ПВ
3-2-2-1-2
1
Роман
22
Мохика
24
Вальент
23
Маффео
5
Маскарель
12
Кошта
8
Морланес
10
Дардер
20
Торре
15
Лувумбо
7
Мурики
3-3-1-2-1
13
Лунин
37
Анхель
24
Хейсен
2
Рюдигер
12
Александер-Арнольд
8
Чуамени
18
Каррерас
6
Камавинга
10
Диас
8
Гюлер
10
Мбаппе
12
Кошта
27
Лопес
27
Лопес
12
Кошта
15
Лувумбо
6
Санчес
6
Санчес
15
Лувумбо
20
Торре
17
Вирджили
17
Вирджили
20
Торре
8
Морланес
18
Жозеф
18
Жозеф
8
Морланес
24
Хейсен
3
Милитао
3
Милитао
24
Хейсен
8
Гюлер
45
Питарч
45
Питарч
8
Гюлер
6
Камавинга
10
Беллингем
10
Беллингем
6
Камавинга
10
Диас
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
10
Диас
37
Анхель
7
Винисиус
7
Винисиус
37
Анхель
Остались в запасе
Мальорка
Реал
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
11
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
11
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Мальорка
Точно не сыграют
Лукас Бергстрем
ВР
Антонио Раильо
ЦЗ
Ян Салас
ЦП
Реал
Точно не сыграют
Даниэль Себальос
ЦП
Тибо Куртуа
ВР
Ферлан Менди
ЛЗ
Родриго
ПВ
Федерико Вальверде
ЦП
Статистика матча Мальорка - Реал
3
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
13
Офсайды
1
5
Количество передач
310
568
Сейвы
5
0
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.22
1.28
xGP (предотвращенные голы)
-0.88
-0.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Реала», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Реал»

«Мальорка» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Мальорка
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