04.04.2026, суббота, 17:15
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
3-2-2-1-2
1
Роман
22
Мохика
24
Вальент
23
Маффео
5
Маскарель
12
Кошта
8
Морланес
10
Дардер
20
Торре
15
Лувумбо
7
Мурики
3-3-1-2-1
13
Лунин
37
Анхель
24
Хейсен
2
Рюдигер
12
Александер-Арнольд
8
Чуамени
18
Каррерас
6
Камавинга
10
Диас
8
Гюлер
10
Мбаппе
12
Кошта
27
Лопес
27
Лопес
12
Кошта
15
Лувумбо
6
Санчес
6
Санчес
15
Лувумбо
20
Торре
17
Вирджили
17
Вирджили
20
Торре
8
Морланес
18
Жозеф
18
Жозеф
8
Морланес
24
Хейсен
3
Милитао
3
Милитао
24
Хейсен
8
Гюлер
45
Питарч
45
Питарч
8
Гюлер
6
Камавинга
10
Беллингем
10
Беллингем
6
Камавинга
10
Диас
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
10
Диас
37
Анхель
7
Винисиус
7
Винисиус
37
Анхель
Остались в запасе
Мальорка
Реал
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
11
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
11
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Мальорка
Точно не сыграют
Реал
Точно не сыграют
Статистика матча Мальорка - Реал
3
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
13
Офсайды
1
5
Количество передач
310
568
Сейвы
5
0
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.22
1.28
xGP (предотвращенные голы)
-0.88
-0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Реала», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»