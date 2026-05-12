13 мая состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Хетафе» примет «Мальорку». Хозяева застряли в середине таблицы и переживают игровой кризис в атаке, тогда как гости набрали отличный ход и ведут борьбу за сохранение прописки. Встреча обещает быть напряжeнной, учитывая разное турнирное положение и текущую форму команд.

«Хетафе»

Мадридский пригород переживает затяжной спад. Команда не побеждает в 3 последних турах и забила всего 1 мяч в 5 последних встречах – это катастрофические 0,20 гола в среднем. Мауро Арамбарри с 6 голами в 34 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После нулевой ничьей с «Овьедо», поражений от «Райо Вальекано» (0:2) и «Барселоны» (0:2) команда явно потеряла уверенность в себе. Единственная победа на этом отрезке – минимальный успех над «Реал Сосьедадом» (1:0). Оборона пропускает в среднем 1,00 мяча за игру, что не так плохо, но отсутствие голов сводит на нет все усилия. «Хетафе» забивает в 3 последних матчах, но эта серия держится исключительно на голах, забитых в предыдущих турах – сейчас атака выглядит беспомощно.

«Мальорка»

Островитяне набрали отличный ход и штампуют результативные матчи. Команда забивает в 9 последних турах подряд – это лучшая атакующая серия клуба в сезоне. Ведат Мурики с 22 голами в 34 матчах проводит феноменальный сезон и является главной угрозой для любой защиты. В последних 5 встречах «Мальорка» забила 7 мячей (1,40 в среднем) и пропустила 4 (0,80). После ничьей с «Вильярреалом» (1:1), победы над «Жироной» (1:0) и разгрома «Райо Вальекано» (3:0) команда уверенно движется к спасению. «Мальорка» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и имеет отличную статистику против «Хетафе»: не проигрывает в 5 из 7 последних личных встреч и забивает в 4 последних очных матчах.

Факты о командах:

«Хетафе»

Без побед в 3 последних матчах

Забил всего 1 гол в 5 последних встречах

Забивает в среднем 0,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 1,00 мяча за игру

«Мальорка»

Забивает в 9 последних матчах подряд

Забивает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Ведат Мурики – 22 гола в 34 матчах

Забивает «Хетафе» в 4 последних очных матчах

История противостояний

«Мальорка» не проигрывает в 5 из 7 последних личных встреч

«Мальорка» забивает в 4 последних очных матчах

Последняя встреча: победа «Мальорки» (1:0)

Прогноз на матч «Хетафе» – «Мальорка»

«Хетафе» находится в глубочайшем атакующем кризисе и забил всего 1 гол в 5 матчах. «Мальорка», напротив, забивает в 9 турах подряд и имеет в составе одного из лучших бомбардиров лиги. Гости набрали отличный ход и борются за выживание, в то время как хозяева доигрывают сезон без задач. Учитывая, что «Мальорка» стабильно забивает «Хетафе» в очных встречах, наиболее вероятным сценарием видится гостевая победа с минимальным счeтом.

Рекомендованные ставки: