Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Хетафе» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.5

12 мая 2026 8:29
Хетафе - Мальорка
13 мая 2026, среда 22:30 | Испания. Примера, 36 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Тотал меньше 2,5
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

13 мая состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Хетафе» примет «Мальорку». Хозяева застряли в середине таблицы и переживают игровой кризис в атаке, тогда как гости набрали отличный ход и ведут борьбу за сохранение прописки. Встреча обещает быть напряжeнной, учитывая разное турнирное положение и текущую форму команд.

«Хетафе»

Мадридский пригород переживает затяжной спад. Команда не побеждает в 3 последних турах и забила всего 1 мяч в 5 последних встречах – это катастрофические 0,20 гола в среднем. Мауро Арамбарри с 6 голами в 34 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После нулевой ничьей с «Овьедо», поражений от «Райо Вальекано» (0:2) и «Барселоны» (0:2) команда явно потеряла уверенность в себе. Единственная победа на этом отрезке – минимальный успех над «Реал Сосьедадом» (1:0). Оборона пропускает в среднем 1,00 мяча за игру, что не так плохо, но отсутствие голов сводит на нет все усилия. «Хетафе» забивает в 3 последних матчах, но эта серия держится исключительно на голах, забитых в предыдущих турах – сейчас атака выглядит беспомощно.

«Мальорка»

Островитяне набрали отличный ход и штампуют результативные матчи. Команда забивает в 9 последних турах подряд – это лучшая атакующая серия клуба в сезоне. Ведат Мурики с 22 голами в 34 матчах проводит феноменальный сезон и является главной угрозой для любой защиты. В последних 5 встречах «Мальорка» забила 7 мячей (1,40 в среднем) и пропустила 4 (0,80). После ничьей с «Вильярреалом» (1:1), победы над «Жироной» (1:0) и разгрома «Райо Вальекано» (3:0) команда уверенно движется к спасению. «Мальорка» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и имеет отличную статистику против «Хетафе»: не проигрывает в 5 из 7 последних личных встреч и забивает в 4 последних очных матчах.

Факты о командах:

«Хетафе»

  • Без побед в 3 последних матчах
  • Забил всего 1 гол в 5 последних встречах
  • Забивает в среднем 0,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в среднем 1,00 мяча за игру

«Мальорка»

  • Забивает в 9 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Ведат Мурики – 22 гола в 34 матчах
  • Забивает «Хетафе» в 4 последних очных матчах

История противостояний

  • «Мальорка» не проигрывает в 5 из 7 последних личных встреч
  • «Мальорка» забивает в 4 последних очных матчах
  • Последняя встреча: победа «Мальорки» (1:0)

Прогноз на матч «Хетафе» – «Мальорка»

«Хетафе» находится в глубочайшем атакующем кризисе и забил всего 1 гол в 5 матчах. «Мальорка», напротив, забивает в 9 турах подряд и имеет в составе одного из лучших бомбардиров лиги. Гости набрали отличный ход и борются за выживание, в то время как хозяева доигрывают сезон без задач. Учитывая, что «Мальорка» стабильно забивает «Хетафе» в очных встречах, наиболее вероятным сценарием видится гостевая победа с минимальным счeтом.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2,5 – коэффициент 1.5
  • Победа «Мальорки» с форой (0)

1.50
Тотал меньше 2,5
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Мальорка Хетафе
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+