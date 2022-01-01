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Испания. Сегунда
Команды
Мальорка
Состав
€ 46 млн
Мальорка - состав команды
Пальма-де-Мальорка
Испания. Сегунда
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Сайт:
http://www.rcdmallorca.es
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Тенас Арнау
Вра
25
€ 4 млн
13
Бергстрем Лукас
Вра
24
€ 1.4 млн
25
Куэльяр Иван
Вра
42
€ 0.1 млн
38
Nil Torreguitart
Вра
-
24
Вальент Мартин
Защ
30
€ 3 млн
3
Латорре Антонио
Защ
28
€ 1.4 млн
4
Лопес Давид
Защ
23
€ 1.2 млн
21
Раильо Антонио
Защ
34
€ 1 млн
15
John Donald
Защ
-
22
Aboubaka Soumahoro
Защ
-
20
Торре Пабло
Пол
23
€ 5 млн
10
Дардер Серхи
Пол
32
€ 3 млн
8
Морланес Мануэль
Пол
27
€ 2.4 млн
6
Санчес Антонио
Пол
29
€ 2 млн
17
Пучмаль Арнау
Пол
25
€ 1.5 млн
7
Сала Алекс
Пол
25
€ 1 млн
39
Jandro García
Пол
-
2
Guillermo Fernández
Пол
-
18
Жозеф Матео
Нап
22
€ 3.5 млн
16
Букса Адам
Нап
30
€ 3.5 млн
11
Лувумбо Зито
Нап
24
€ 3 млн
33
Лисо Адриан
Нап
21
€ 3 млн
23
Рока Антониу
Нап
24
€ 1.8 млн
11
Асано Такума
Нап
31
€ 1.5 млн
27
Доменек Марк
Нап
19
€ 1 млн
30
Калумба Джастин-Ноэль
Нап
21
€ 0.8 млн
9
Абдон
Нап
34
€ 0.8 млн
19
Серда Хосеп
Нап
23
€ 0.5 млн
18
Adrian Fuentes
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 4, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 11
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