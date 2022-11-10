- 6 февраля
- 21:57 «У вас никогда не будет столько денег, сколько у меня. Придется искать другую работу». Винисиус – защитникам «Мальорки» 10
- 5 февраля
- 23:45 Болельщики «Мальорки» оскорбляли Винисиуса балаболом и тупицей 1
- 18:55 Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Мальорки» 3
- 17:57 Примера. «Реал» проиграл «Мальорке» (0:1). Асенсио не реализовал пенальти 10
- 1 февраля
- 21:38 Семья Хаджикадунича наняла адвоката для разбирательств с «Ростовом» 3
- 31 января
- 16:44 Четыре европейских клуба пытались зимой приобрести Захаряна 4
- 19 января
- 23:05 «Ростов» будет судиться с «Мальоркой» из-за трансфера Хаджикадунича 2
- 18 января
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- 10 ноября 2022
- 01:25 Примера. «Атлетико» проиграл «Мальорке». У мадридцев 1 победа в 7 матчах
- 1 октября 2022
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- 29 сентября 2022
- 22:06 Трансляция Где смотреть «Мальорка» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция матча, Примера 1 октября
- 13 сентября 2022
- 13:21 «Сломайте его». Тренер «Мальорки» просил своих игроков бить Винисиуса по ногам
- 12 сентября 2022
- 10:58 Асенсио бросил манишку и пнул бутылку во время матча с «Мальоркой» из-за невыхода на поле 4
- 11 сентября 2022
- 16:54 Примера. «Реал» одержал волевую победу над «Мальоркой» и идет без потерь
- 27 августа 2022
- 15:31 «Динамо» опередило три клуба Примеры в борьбе за Маричала («Чемпионат»)
- 21 августа 2022
- 04:10 Испанский клуб интересуется защитником «Шахтера» Матвиенко
- 23 июля 2022
- 09:12 «Мальорка» выкупила Мурики у «Лацио». Зимой им интересовался ЦСКА
- 18 июня 2022
- 09:40 Алвес отреагировал на слухи о переговорах с «Мальоркой»