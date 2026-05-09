10 мая состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Мальорка» примет «Вильярреал». Хозяева находятся в нижней части турнирной таблицы и ведут борьбу за выживание, тогда как гости уверенно держатся в зоне Лиги чемпионов и набрали отличный ход в атаке. Разные турнирные задачи и полярное настроение команд обещают яркий и результативный футбол.

«Мальорка»

Островитяне подходят к матчу с серией из 8 встреч подряд, в которых неизменно забивают. Это лучший отрезок команды в текущем сезоне. Ключевая фигура в атаке – Ведат Мурики, наколотивший 21 мяч в 33 матчах чемпионата. Его умение цепляться за мячи и завершать моменты остаeтся главным козырем хозяев. На дистанции последних 5 игр «Мальорка» забила 8 голов (1,60 в среднем) и пропустила 4 (0,80). В предыдущем туре команда обыграла на выезде «Жирону» (1:0), до этого уступила «Алавесу» (1:2), сыграла вничью с «Валенсией» (1:1), разгромила «Райо Вальекано» (3:0) и сенсационно одолела «Реал Мадрид» (2:1).

«Вильярреал»

«Жeлтая субмарина» мчится к финишу сезона на полных парах. После 34 туров команда набрала 68 очков и занимает 3-е место. Подопечные тренерского штаба не проигрывают в 4 последних матчах Ла Лиги и забивают на этом отрезке с пугающей регулярностью. Лучший бомбардир Жорж Микаутадзе отметился 13 голами в 39 встречах. В последних 5 играх «Вильярреал» отгрузил 10 мячей (2,00 в среднем), но и пропустил 5 (1,00). Серия с пропущенными голами достигла 10 матчей – надeжность защиты остаeтся единственным уязвимым местом. Красноречивый результат последнего тура – разгром «Леванте» со счeтом 5:1.

Факты о командах:

«Мальорка»

Забивает в 8 последних матчах Ла Лиги

В среднем: 1,60 забито, 0,80 пропущено (последние 5 игр)

Победа над «Реалом» (2:1) и «Жироной» (1:0) в последних 5 турах

Ведат Мурики – 21 гол в 33 матчах чемпионата

«Вильярреал»

Беспроигрышная серия из 4 матчей в Ла Лиге

В среднем: 2,00 забито, 1,00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних турах подряд

Пропускает в 10 последних матчах чемпионата

Победа в 3 последних очных встречах с «Мальоркой»

История противостояний

«Вильярреал» выиграл 3 последних личных встречи

«Вильярреал» забивает в 6 последних очных матчах

В 4 из 5 последних игр между командами забивали обе стороны

Прогноз на матч «Мальорка» – «Вильярреал»

Матч с высокой долей вероятности получится открытым и результативным. «Вильярреал» пребывает в великолепной атакующей форме, но при этом стабильно пропускает. «Мальорка» на своeм поле играет агрессивно и забивает в 8 турах подряд, что вкупе с феноменальной формой Мурики делает ставку на обмен голами наиболее логичной. Гости имеют преимущество в классе и удачную серию в личных встречах, поэтому их итоговая победа также выглядит закономерным исходом.

Рекомендованные ставки: