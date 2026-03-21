Эльче - Мальорка
21 мар. 2026, суббота 16:00 | Испания. Примера, 29 тур
21 марта в 29-м туре Примеры встречаются «Эльче» и «Мальорка». Игра в Эльче начнется в 16:00 (мск).
«Эльче»
Команда Эдера Сарабии с 26 очками занимает 18-е место. «Эльче» добыл 5 побед, 11 ничьих и потерпел 12 поражений, разница мячей – 36:45.
Последние результаты:
- 14.03.26 «Реал» – «Эльче» – 4:1;
- 08.03.26 «Вильярреал» – «Эльче» – 2:1;
- 01.03.26 «Эльче» – «Эспаньол» – 2:2.
«Мальорка»
«Мальорка» набрала 28 очков и занимает 16-е место. Подопечные Мартина Демичелиса добыли 7 побед, 7 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 33:45.
Предыдущие результаты:
- 15.03.26 «Мальорка» – «Эспаньол» – 2:1;
- 07.03.26 «Осасуна» – «Мальорка» – 2:2;
- 28.02.26 «Мальорка» – «РС» – 0:1.
Очные встречи
- 13.12.25 «Мальорка» – «Эльче» – 3:1;
- 04.03.23 «Мальорка» – «Эльче» – 0:1;
- 10.10.22 «Эльче» – «Мальорка» – 1:1.
Прогноз на матч «Эльче» – «Мальорка»
Очень важный матч в борьбе за выживание. «Эльче» ни разу не победил в 2026 году – безвыигрышная серия составляет 11 матчей. «Мальорка» взяла 4 очка в 2 последних турах и немного улучшила положение, но расслабляться рано. Отметим, что по игре на своем стадионе «Эльче» входит в топ-10, а вот «Мальорка» занимает предпоследнее место по очкам в гостях.
- Прогноз – П1 с кф. 2.15.
- Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 9.00.