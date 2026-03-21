21 марта в 29-м туре Примеры встречаются «Эльче» и «Мальорка». Игра в Эльче начнется в 16:00 (мск).

«Эльче»

Команда Эдера Сарабии с 26 очками занимает 18-е место. «Эльче» добыл 5 побед, 11 ничьих и потерпел 12 поражений, разница мячей – 36:45.

Последние результаты:

14.03.26 «Реал» – «Эльче» – 4:1;

08.03.26 «Вильярреал» – «Эльче» – 2:1;

01.03.26 «Эльче» – «Эспаньол» – 2:2.

«Мальорка»

«Мальорка» набрала 28 очков и занимает 16-е место. Подопечные Мартина Демичелиса добыли 7 побед, 7 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 33:45.

Предыдущие результаты:

15.03.26 «Мальорка» – «Эспаньол» – 2:1;

07.03.26 «Осасуна» – «Мальорка» – 2:2;

28.02.26 «Мальорка» – «РС» – 0:1.

Очные встречи

13.12.25 «Мальорка» – «Эльче» – 3:1;

04.03.23 «Мальорка» – «Эльче» – 0:1;

10.10.22 «Эльче» – «Мальорка» – 1:1.

Прогноз на матч «Эльче» – «Мальорка»

Очень важный матч в борьбе за выживание. «Эльче» ни разу не победил в 2026 году – безвыигрышная серия составляет 11 матчей. «Мальорка» взяла 4 очка в 2 последних турах и немного улучшила положение, но расслабляться рано. Отметим, что по игре на своем стадионе «Эльче» входит в топ-10, а вот «Мальорка» занимает предпоследнее место по очкам в гостях.