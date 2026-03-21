«Эльче» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 2.15

21 марта 2026 8:20
Эльче - Мальорка
21 мар. 2026, суббота 16:00 | Испания. Примера, 29 тур
2.15
Победа «Эльче»
21 марта в 29-м туре Примеры встречаются «Эльче» и «Мальорка». Игра в Эльче начнется в 16:00 (мск).

«Эльче»

Команда Эдера Сарабии с 26 очками занимает 18-е место. «Эльче» добыл 5 побед, 11 ничьих и потерпел 12 поражений, разница мячей – 36:45.

Последние результаты:

  • 14.03.26 «Реал» – «Эльче» – 4:1;
  • 08.03.26 «Вильярреал» – «Эльче» – 2:1;
  • 01.03.26 «Эльче» – «Эспаньол» – 2:2.

«Мальорка»

«Мальорка» набрала 28 очков и занимает 16-е место. Подопечные Мартина Демичелиса добыли 7 побед, 7 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 33:45.

Предыдущие результаты:

  • 15.03.26 «Мальорка» – «Эспаньол» – 2:1;
  • 07.03.26 «Осасуна» – «Мальорка» – 2:2;
  • 28.02.26 «Мальорка» – «РС» – 0:1.

Очные встречи

  • 13.12.25 «Мальорка» – «Эльче» – 3:1;
  • 04.03.23 «Мальорка» – «Эльче» – 0:1;
  • 10.10.22 «Эльче» – «Мальорка» – 1:1.

Прогноз на матч «Эльче» – «Мальорка»

Очень важный матч в борьбе за выживание. «Эльче» ни разу не победил в 2026 году – безвыигрышная серия составляет 11 матчей. «Мальорка» взяла 4 очка в 2 последних турах и немного улучшила положение, но расслабляться рано. Отметим, что по игре на своем стадионе «Эльче» входит в топ-10, а вот «Мальорка» занимает предпоследнее место по очкам в гостях.

  • Прогноз – П1 с кф. 2.15.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 9.00.

Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Мальорка Эльче
Другие прогнозы
22.03.2026
13:00
2.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина - Динамо-Брест
«Белшина» не проиграет (X1)
22.03.2026
13:00
3.00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Алтай - Каспий
Победа «Алтая» и обе забьют
22.03.2026
13:45
1.68
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург - Спартак
Обе забьют — да
22.03.2026
14:15
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
НЕК - Херенвен
Тотал голов больше 3.5
22.03.2026
14:30
1.75
Италия. Серия А, 30 тур
Комо - Пиза
Победа «Комо» с форой -1,5
22.03.2026
15:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь - Барановичи
Победа «Ислочи» 
