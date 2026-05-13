13.05.2026, среда, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-2-4-1
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
26
Ромеро
12
Ньом
2
Иглесиас
6
Милья
8
Арамбарри
21
Мартин
6
10
Сатриано
4-1-2-1-2
13
Роман
24
Маффео
24
Вальент
29
4
Лопес
8
Маскарель
8
Морланес
10
Дардер
11
Вирджили
11
Лувумбо
19
Мурики
2
Джене
15
Боселли
15
Боселли
2
Джене
12
Ньом
3
3
12
Ньом
10
Дардер
6
Санчес
6
Санчес
10
Дардер
11
Лувумбо
20
Торре
20
Торре
11
Лувумбо
11
Вирджили
29
Асано
29
Асано
11
Вирджили
8
Морланес
9
Абдон
9
Абдон
8
Морланес
Остались в запасе
Хетафе
Мальорка
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
33
Адриан Лисо
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
22
Алекс Санкрис
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Miguel Calatayud
ЦЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Cesc Riba
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
33
Адриан Лисо
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
22
Алекс Санкрис
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Miguel Calatayud
ЦЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Cesc Riba
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Мартин Демичелис
Хетафе
Точно не сыграют
Статистика матча Хетафе - Мальорка
3
4
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
17
18
Офсайды
0
2
Количество передач
313
494
Сейвы
1
1
Точность передач %
71
82
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.41
xGP (предотвращенные голы)
-0.85
-0.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Мальорки», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»