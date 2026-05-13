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  • «Хетафе» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

«Хетафе» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

13 мая, 21:20
Хетафе
13.05.2026, среда, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
3 : 1
Завершен
Мальорка
14' М. Сатриано 41' М. Сатриано 63' С. Ромеро
65' О. Маскарель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
6
Damián Cáceres
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
24
Мартин Вальент
(К) ЦЗ
29
Luis Orejuela
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Ян Вирджили
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
3
Davinchi
ЦЗ
33
Адриан Лисо
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
14
Хавьер Муньос
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Miguel Calatayud
ЦЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Cesc Riba
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
3-2-4-1
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
26
Ромеро
12
Ньом
2
Иглесиас
6
Милья
8
Арамбарри
21
Мартин
6
10
Сатриано
4-1-2-1-2
13
Роман
24
Маффео
24
Вальент
29
4
Лопес
8
Маскарель
8
Морланес
10
Дардер
11
Вирджили
11
Лувумбо
19
Мурики
2
Джене
15
Боселли
15
Боселли
2
Джене
12
Ньом
3
3
12
Ньом
10
Дардер
6
Санчес
6
Санчес
10
Дардер
11
Лувумбо
20
Торре
20
Торре
11
Лувумбо
11
Вирджили
29
Асано
29
Асано
11
Вирджили
8
Морланес
9
Абдон
9
Абдон
8
Морланес
Остались в запасе
Хетафе
Мальорка
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
33
Адриан Лисо
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
22
Алекс Санкрис
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Miguel Calatayud
ЦЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Cesc Riba
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
33
Адриан Лисо
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
22
Алекс Санкрис
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Miguel Calatayud
ЦЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Cesc Riba
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Мартин Демичелис
Хетафе
Точно не сыграют
Абдель Абкар
ЦЗ
Хуанми
ЦФ
Кико Фемения
ПЗ
Мальорка
Точно не сыграют
Лукас Бергстрем
ВР
Матео Жозеф
ЦФ
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Мараш Кумбула
ЦЗ
Антонио Раильо
ЦЗ
Ян Салас
ЦП
Саму Кошта
ОП
Статистика матча Хетафе - Мальорка
3
4
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
17
18
Офсайды
0
2
Количество передач
313
494
Сейвы
1
1
Точность передач %
71
82
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.41
xGP (предотвращенные голы)
-0.85
-0.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Мальорки», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе»«Мальорка»

«Хетафе» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Хетафе
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