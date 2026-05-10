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  • «Мальорка» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Мальорка» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 13:50
Мальорка
10.05.2026, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
45+2' В. Мурики
31' А. Перес (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
(К) ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
14
Санти Комесанья
(К) ЦП
18
Томас Парти
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Айосе Перес
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Miguel Calatayud
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
29
Luis Orejuela
ЦЗ
11
Ян Вирджили
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
28
Cesc Riba
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Роман
22
Мохика
24
Вальент
3
Морей
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
8
Морланес
20
Торре
19
Мурики
11
Лувумбо
3-1-2-2-2
1
Тенас
15
Моуриньо
16
Марин
23
Кардона
12
Вейга
14
Комесанья
18
Парти
17
Бьюкенан
7
Гонсалес
21
Олувасейи
7
Перес
22
Мохика
3
Латорре
3
Латорре
22
Мохика
3
Морей
34
34
3
Морей
20
Торре
4
Лопес
4
Лопес
20
Торре
8
Морланес
11
Вирджили
11
Вирджили
8
Морланес
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
7
Гонсалес
10
Молейро
10
Молейро
7
Гонсалес
17
Бьюкенан
7
Морено
7
Морено
17
Бьюкенан
7
Перес
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
7
Перес
21
Олувасейи
19
Пепе
19
Пепе
21
Олувасейи
Остались в запасе
Мальорка
Вильярреал
25
Иван Куэльяр
ВР
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
29
Luis Orejuela
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
28
Cesc Riba
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
18
Пап Гуйе
ОП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
29
Luis Orejuela
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
28
Cesc Riba
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
18
Пап Гуйе
ОП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Мальорка
Точно не сыграют
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Лукас Бергстрем
ВР
Матео Жозеф
ЦФ
Мараш Кумбула
ЦЗ
Пабло Маффео
ПЗ
Антонио Раильо
ЦЗ
Ян Салас
ЦП
Вильярреал
Точно не сыграют
Хуан Фойт
ЦЗ
Статистика матча Мальорка - Вильярреал
2
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
13
Офсайды
3
0
Количество передач
452
378
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.74
1.12
xGP (предотвращенные голы)
2.46
2.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Вильярреала», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка»«Вильярреал»

«Мальорка» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Мальорка
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