10.05.2026, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
3-2-2-1-2
13
Роман
22
Мохика
24
Вальент
3
Морей
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
8
Морланес
20
Торре
19
Мурики
11
Лувумбо
3-1-2-2-2
1
Тенас
15
Моуриньо
16
Марин
23
Кардона
12
Вейга
14
Комесанья
18
Парти
17
Бьюкенан
7
Гонсалес
21
Олувасейи
7
Перес
22
Мохика
3
Латорре
3
Латорре
22
Мохика
3
Морей
34
34
3
Морей
20
Торре
4
Лопес
4
Лопес
20
Торре
8
Морланес
11
Вирджили
11
Вирджили
8
Морланес
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
7
Гонсалес
10
Молейро
10
Молейро
7
Гонсалес
17
Бьюкенан
7
Морено
7
Морено
17
Бьюкенан
7
Перес
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
7
Перес
21
Олувасейи
19
Пепе
19
Пепе
21
Олувасейи
Остались в запасе
Мальорка
Вильярреал
25
Иван Куэльяр
ВР
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
29
Luis Orejuela
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
28
Cesc Riba
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
18
Пап Гуйе
ОП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
29
Luis Orejuela
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
28
Cesc Riba
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
18
Пап Гуйе
ОП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Мальорка
Точно не сыграют
Вильярреал
Точно не сыграют
Статистика матча Мальорка - Вильярреал
2
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
13
Офсайды
3
0
Количество передач
452
378
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.74
1.12
xGP (предотвращенные голы)
2.46
2.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Вильярреала», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»