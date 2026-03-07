07.03.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
4-1-2-2-1
1
Эррера
20
Галан
24
Катена
5
Эррандо
19
Розье
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
21
Муньос
14
Гарсия
11
Будимир
4-2-1-1-2
1
Роман
25
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
12
Кошта
5
Маскарель
8
Морланес
20
Торре
19
Мурики
18
Жозеф
5
Эррандо
3
Крус
3
Крус
5
Эррандо
20
Галан
16
Гомес
16
Гомес
20
Галан
7
Монкайола
11
Барха
11
Барха
7
Монкайола
6
Торро
18
Моро
18
Моро
6
Торро
14
Гарсия
9
Гарсия
9
Гарсия
14
Гарсия
21
Раильо
27
Лопес
27
Лопес
21
Раильо
25
Маффео
2
Морей
2
Морей
25
Маффео
20
Торре
10
Дардер
10
Дардер
20
Торре
18
Жозеф
6
Санчес
6
Санчес
18
Жозеф
8
Морланес
17
Вирджили
17
Вирджили
8
Морланес
Остались в запасе
Осасуна
Мальорка
13
Айтор
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
41
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
15
Зито Лувумбо
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
41
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
15
Зито Лувумбо
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Осасуна
Точно не сыграют
Мальорка
Точно не сыграют
Статистика матча Осасуна - Мальорка
2
1
1
5
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
8
0
Нарушения
11
12
Офсайды
4
0
Количество передач
395
418
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.56
1.08
xGP (предотвращенные голы)
-0.32
-0.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Мальорки», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»