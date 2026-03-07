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  • «Осасуна» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Осасуна» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 14:50
Осасуна
07.03.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 2
Завершен
Мальорка
89' Э. Барха 90+4' А. Будимир
35' В. Мурики 61' В. Мурики
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
21
Виктор Муньос
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Мальорка
1
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
25
Пабло Маффео
ПЗ
12
Саму Кошта
ОП
5
Омар Маскарель
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
18
Матео Жозеф
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
41
Иньиго Аргибиде
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Мальорка
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
17
Ян Вирджили
ЛВ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
15
Зито Лувумбо
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
20
Галан
24
Катена
5
Эррандо
19
Розье
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
21
Муньос
14
Гарсия
11
Будимир
4-2-1-1-2
1
Роман
25
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
12
Кошта
5
Маскарель
8
Морланес
20
Торре
19
Мурики
18
Жозеф
5
Эррандо
3
Крус
3
Крус
5
Эррандо
20
Галан
16
Гомес
16
Гомес
20
Галан
7
Монкайола
11
Барха
11
Барха
7
Монкайола
6
Торро
18
Моро
18
Моро
6
Торро
14
Гарсия
9
Гарсия
9
Гарсия
14
Гарсия
21
Раильо
27
Лопес
27
Лопес
21
Раильо
25
Маффео
2
Морей
2
Морей
25
Маффео
20
Торре
10
Дардер
10
Дардер
20
Торре
18
Жозеф
6
Санчес
6
Санчес
18
Жозеф
8
Морланес
17
Вирджили
17
Вирджили
8
Морланес
Остались в запасе
Осасуна
Мальорка
13
Айтор
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
41
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
15
Зито Лувумбо
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
41
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
15
Зито Лувумбо
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Осасуна
Точно не сыграют
Икер Бенито
ПВ
Мальорка
Точно не сыграют
Такума Асано
ПВ
Мараш Кумбула
ЦЗ
Ян Салас
ЦП
Хави Льябрес
ЦП
Статистика матча Осасуна - Мальорка
2
1
1
5
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
8
0
Нарушения
11
12
Офсайды
4
0
Количество передач
395
418
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.56
1.08
xGP (предотвращенные голы)
-0.32
-0.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Мальорки», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Мальорка»

«Осасуна» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Осасуна
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