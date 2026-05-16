«Леванте» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.15

17 мая состоится матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Леванте» примет «Мальорку». Обе команды имеют по 39 очков и ведут отчаянную борьбу за выживание. Это битва за шесть очков, где цена ошибки максимальна. Хозяева поймали победный ритм, а гости переживают спад, но стабильно забивают.

«Леванте»

«Лягушки» отчаянно цепляются за шанс спастись. Команда забивает в 3 последних матчах подряд и наколотила 9 мячей в 5 последних встречах (1,80 в среднем). Карлос Эспи с 11 голами в 25 матчах является главной ударной силой. После волевой победы над «Сельтой» (3:2), успеха над «Осасуной» (3:2) и разгрома от «Вильярреала» (1:5) команда занимает 19-е место. «Леванте» пропускает в 3 последних матчах и в среднем по 1,80 мяча за игру, но при этом выиграл 5 последних домашних очных встреч с «Мальоркой» – это серьeзный психологический козырь.

«Мальорка»

Островитяне также балансируют на грани вылета. Команда забивает в 10 последних матчах подряд и в среднем по 1,00 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Ведат Мурики с 22 голами в 35 матчах является главной звездой. После поражений от «Хетафе» (1:3) и «Алавеса» (1:2), а также ничьих с «Вильярреалом» (1:1) и «Валенсией» (1:1) команда занимает 18-е место. «Мальорка» пропускает в среднем 1,40 мяча за игру и проиграла 5 последних гостевых очных встреч с «Леванте».

Факты о командах:

«Леванте»

Забивает в 3 последних матчах подряд

Забивает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 1,80 мяча за игру

Выиграл 5 последних домашних очных встреч с «Мальоркой»

«Мальорка»

Забивает в 10 последних матчах подряд

Забивает в среднем 1,00 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 1,40 мяча за игру

Проиграла 5 последних гостевых очных встреч с «Леванте»

История противостояний

«Леванте» выиграл 5 последних домашних очных встреч

«Мальорка» забивает в 8 из 10 последних личных матчей

Последняя встреча: ничья (1:1)

Прогноз на матч «Леванте» – «Мальорка»

Битва за выживание, где «Леванте» имеет колоссальное преимущество дома – 5 побед подряд над «Мальоркой». Обе команды забивают и пропускают регулярно. Учитывая исторический перевес хозяев и их отчаянное положение, наиболее вероятным сценарием видится победа «Леванте» в голевом матче.

Рекомендованные ставки: