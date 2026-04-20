21 апреля на «Мальорка Сон Муа» состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором одноимeнный клуб примет «Валенсию». Встреча соседей по турнирной таблице носит принципиальный характер – команды разделяет всего одно очко, и победа позволит сделать весомый шаг к сохранению прописки в элите. «Мальорка» подходит к игре на эмоциональном подъeме после серии ярких побед, тогда как «летучие мыши» пытаются выбраться из затяжного кризиса.
«Мальорка»
Островитяне демонстрируют впечатляющую форму в родных стенах, одержав три победы подряд на своeм поле. Разгром «Райо Вальекано» со счeтом 3:0 и сенсационная виктория над мадридским «Реалом» (2:1) говорят о том, что команда обрела уверенность и кураж в атаке. За последние пять матчей «Мальорка» забила 10 голов – это один из лучших показателей среди команд нижней половины таблицы. Ведат Мурики, наколотивший 21 мяч в 30 играх, находится в потрясающей форме и является главной угрозой для обороны гостей.
«Валенсия»
«Летучие мыши» переживают непростые времена. Поражение от «Эльче» (0:1) стало очередным тревожным звонком – команда не может обрести стабильность ни в результатах, ни в качестве игры. Гостевая форма «Валенсии» оставляет желать лучшего: поражения от «Реал Овьедо» и «Эльче» в последних выездах указывают на серьeзные проблемы при игре на чужих полях. Уго Дуро с 10 голами остаeтся лучшим бомбардиром команды, но этого явно недостаточно для решения турнирных задач.
Факты о командах
«Мальорка»
- Победа в 3 последних матчах дома
- Забивает в 5 последних матчах подряд
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Валенсии»
- Пропускает в 16 из 18 последних матчей
«Валенсия»
- Проиграла 2 последних выездных матча с общим счeтом 0:2
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру
- Забивает в 3 последних очных матчах против «Мальорки»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
- Лишь одна победа в последних 5 матчах чемпионата
Прогноз на матч «Мальорка» – «Валенсия»
«Мальорка» подходит к дерби в статусе явного фаворита. Команда поймала кураж в атаке, а трибуны «Сон Муа» гонят своих любимцев вперeд. «Валенсия» же выглядит разобранной и уязвимой, особенно на выезде. Учитывая, что островитяне традиционно удачно играют против «летучих мышей» дома и находятся в отличной форме, логично предположить, что хозяева как минимум не уступят, а с высокой долей вероятности возьмут три очка.
Рекомендованные ставки
- Победа «Мальорки» – коэффициент 2.5
- Индивидуальный тотал «Мальорки» больше 1.5