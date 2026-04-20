Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Мальорка» – «Валенсия»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2026 с коэффициентом 2.5

20 апреля 2026 8:09
Мальорка - Валенсия
21 апр. 2026, вторник 20:00 | Испания. Примера, 33 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Мальорки»
Сделать ставку

21 апреля на «Мальорка Сон Муа» состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором одноимeнный клуб примет «Валенсию». Встреча соседей по турнирной таблице носит принципиальный характер – команды разделяет всего одно очко, и победа позволит сделать весомый шаг к сохранению прописки в элите. «Мальорка» подходит к игре на эмоциональном подъeме после серии ярких побед, тогда как «летучие мыши» пытаются выбраться из затяжного кризиса.

«Мальорка»

Островитяне демонстрируют впечатляющую форму в родных стенах, одержав три победы подряд на своeм поле. Разгром «Райо Вальекано» со счeтом 3:0 и сенсационная виктория над мадридским «Реалом» (2:1) говорят о том, что команда обрела уверенность и кураж в атаке. За последние пять матчей «Мальорка» забила 10 голов – это один из лучших показателей среди команд нижней половины таблицы. Ведат Мурики, наколотивший 21 мяч в 30 играх, находится в потрясающей форме и является главной угрозой для обороны гостей.

«Валенсия»

«Летучие мыши» переживают непростые времена. Поражение от «Эльче» (0:1) стало очередным тревожным звонком – команда не может обрести стабильность ни в результатах, ни в качестве игры. Гостевая форма «Валенсии» оставляет желать лучшего: поражения от «Реал Овьедо» и «Эльче» в последних выездах указывают на серьeзные проблемы при игре на чужих полях. Уго Дуро с 10 голами остаeтся лучшим бомбардиром команды, но этого явно недостаточно для решения турнирных задач.

Факты о командах

«Мальорка»

  • Победа в 3 последних матчах дома
  • Забивает в 5 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Валенсии»
  • Пропускает в 16 из 18 последних матчей

«Валенсия»

  • Проиграла 2 последних выездных матча с общим счeтом 0:2
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Мальорки»
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Лишь одна победа в последних 5 матчах чемпионата

Прогноз на матч «Мальорка» – «Валенсия»

«Мальорка» подходит к дерби в статусе явного фаворита. Команда поймала кураж в атаке, а трибуны «Сон Муа» гонят своих любимцев вперeд. «Валенсия» же выглядит разобранной и уязвимой, особенно на выезде. Учитывая, что островитяне традиционно удачно играют против «летучих мышей» дома и находятся в отличной форме, логично предположить, что хозяева как минимум не уступят, а с высокой долей вероятности возьмут три очка.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Мальорки» – коэффициент 2.5
  • Индивидуальный тотал «Мальорки» больше 1.5

Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Валенсия Мальорка
Другие прогнозы
20.04.2026
16:45
2.07
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Арсенал - Белшина
Победа «Арсенала»
20.04.2026
18:00
3.20
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Шахтер - Полесье
Ничья
20.04.2026
20:00
2.15
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп - Кайсериспор
Победа «Газиантепа»
20.04.2026
21:45
1.88
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче - Фиорентина
Обе забьют – да
20.04.2026
22:00
1.65
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Кристал Пэлас - Вест Хэм
Обе забьют – да
21.04.2026
17:30
1.52
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Сочи - Крылья Советов
«Крылья Советов» не проиграет (X2)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 