21 апреля на «Мальорка Сон Муа» состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором одноимeнный клуб примет «Валенсию». Встреча соседей по турнирной таблице носит принципиальный характер – команды разделяет всего одно очко, и победа позволит сделать весомый шаг к сохранению прописки в элите. «Мальорка» подходит к игре на эмоциональном подъeме после серии ярких побед, тогда как «летучие мыши» пытаются выбраться из затяжного кризиса.

«Мальорка»

Островитяне демонстрируют впечатляющую форму в родных стенах, одержав три победы подряд на своeм поле. Разгром «Райо Вальекано» со счeтом 3:0 и сенсационная виктория над мадридским «Реалом» (2:1) говорят о том, что команда обрела уверенность и кураж в атаке. За последние пять матчей «Мальорка» забила 10 голов – это один из лучших показателей среди команд нижней половины таблицы. Ведат Мурики, наколотивший 21 мяч в 30 играх, находится в потрясающей форме и является главной угрозой для обороны гостей.

«Валенсия»

«Летучие мыши» переживают непростые времена. Поражение от «Эльче» (0:1) стало очередным тревожным звонком – команда не может обрести стабильность ни в результатах, ни в качестве игры. Гостевая форма «Валенсии» оставляет желать лучшего: поражения от «Реал Овьедо» и «Эльче» в последних выездах указывают на серьeзные проблемы при игре на чужих полях. Уго Дуро с 10 голами остаeтся лучшим бомбардиром команды, но этого явно недостаточно для решения турнирных задач.

Факты о командах

«Мальорка»

Победа в 3 последних матчах дома

Забивает в 5 последних матчах подряд

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Валенсии»

Пропускает в 16 из 18 последних матчей

«Валенсия»

Проиграла 2 последних выездных матча с общим счeтом 0:2

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Забивает в 3 последних очных матчах против «Мальорки»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

Лишь одна победа в последних 5 матчах чемпионата

Прогноз на матч «Мальорка» – «Валенсия»

«Мальорка» подходит к дерби в статусе явного фаворита. Команда поймала кураж в атаке, а трибуны «Сон Муа» гонят своих любимцев вперeд. «Валенсия» же выглядит разобранной и уязвимой, особенно на выезде. Учитывая, что островитяне традиционно удачно играют против «летучих мышей» дома и находятся в отличной форме, логично предположить, что хозяева как минимум не уступят, а с высокой долей вероятности возьмут три очка.

