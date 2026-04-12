12.04.2026, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
3-2-2-1-2
1
Роман
22
Мохика
27
Лопес
15
Маффео
12
Кошта
5
Маскарель
10
Дардер
8
Морланес
20
Торре
7
Мурики
15
Лувумбо
4-1-2-3
1
Карденас
2
Рацу
24
Лежен
32
Менди
18
Эспино
15
Гумбау
4
Диас
23
Валентин
12
Акомах
11
Нтека
18
Гарсия
12
Кошта
4
Кумбула
4
Кумбула
12
Кошта
8
Морланес
6
Санчес
6
Санчес
8
Морланес
15
Лувумбо
17
Вирджили
17
Вирджили
15
Лувумбо
20
Торре
11
Асано
11
Асано
20
Торре
15
Маффео
9
Абдон
9
Абдон
15
Маффео
12
Акомах
3
Чаваррия
3
Чаваррия
12
Акомах
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
32
Менди
19
де Фрутос
19
де Фрутос
32
Менди
11
Нтека
9
Алемао
9
Алемао
11
Нтека
18
Гарсия
10
Камельо
10
Камельо
18
Гарсия
Остались в запасе
Мальорка
Райо Вальекано
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
39
Jandro García
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
13
Аугусто Баталья
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
39
Jandro García
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Остались в запасе
13
Аугусто Баталья
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Мальорка
Точно не сыграют
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Статистика матча Мальорка - Райо Вальекано
1
4
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
7
Нарушения
13
11
Офсайды
2
6
Количество передач
350
430
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
8
9
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.68
-0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Райо Вальекано», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»