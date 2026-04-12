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  • «Мальорка» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Мальорка» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 16:05
Мальорка
12.04.2026, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 31 тур
3 : 0
Завершен
Райо Вальекано
36' В. Мурики 40' В. Мурики 65' Я. Вирджили
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Мальорка
1
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
15
Пабло Маффео
ПЗ
12
Саму Кошта
ОП
5
Омар Маскарель
ОП
10
Серхи Дардер
(К) ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
15
Зито Лувумбо
ЦФ
7
Ведат Мурики
ЦФ
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
11
Ранди Нтека
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Илиас Акомах
ПВ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
39
Jandro García
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
17
Ян Вирджили
ЛВ
11
Такума Асано
ПВ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Роман
22
Мохика
27
Лопес
15
Маффео
12
Кошта
5
Маскарель
10
Дардер
8
Морланес
20
Торре
7
Мурики
15
Лувумбо
4-1-2-3
1
Карденас
2
Рацу
24
Лежен
32
Менди
18
Эспино
15
Гумбау
4
Диас
23
Валентин
12
Акомах
11
Нтека
18
Гарсия
12
Кошта
4
Кумбула
4
Кумбула
12
Кошта
8
Морланес
6
Санчес
6
Санчес
8
Морланес
15
Лувумбо
17
Вирджили
17
Вирджили
15
Лувумбо
20
Торре
11
Асано
11
Асано
20
Торре
15
Маффео
9
Абдон
9
Абдон
15
Маффео
12
Акомах
3
Чаваррия
3
Чаваррия
12
Акомах
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
32
Менди
19
де Фрутос
19
де Фрутос
32
Менди
11
Нтека
9
Алемао
9
Алемао
11
Нтека
18
Гарсия
10
Камельо
10
Камельо
18
Гарсия
Остались в запасе
Мальорка
Райо Вальекано
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
39
Jandro García
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
13
Аугусто Баталья
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
39
Jandro García
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Остались в запасе
13
Аугусто Баталья
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Мальорка
Точно не сыграют
Лукас Бергстрем
ВР
Матео Жозеф
ЦФ
Антонио Раильо
ЦЗ
Ян Салас
ЦП
Мартин Вальент
ЦЗ
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Диего Мендес
ЦП
Фран Перес
ПВ
Статистика матча Мальорка - Райо Вальекано
1
4
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
7
Нарушения
13
11
Офсайды
2
6
Количество передач
350
430
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
8
9
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.68
-0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Райо Вальекано», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Райо Вальекано»

«Мальорка» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Мальорка
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