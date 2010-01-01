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Испания. Сегунда
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Мальорка
Результаты
€ 46 млн
Мальорка - результаты матчей
Пальма-де-Мальорка
Испания. Сегунда
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Сайт:
http://www.rcdmallorca.es
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Таблица
Испания. Сегунда. 2026/2027
Испания. Кубок. 2025/2026
Испания. Примера. 2025/2026
Суперкубок Испании. 2024/2025
Испания. Кубок. 2024/2025
Испания. Примера. 2024/2025
Испания. Кубок. 2023/2024
Испания. Примера. 2023/2024
Испания. Кубок. 2022/2023
Испания. Примера. 2022/2023
Испания. Кубок. 2021/2022
Испания. Примера. 2021/2022
Испания. Кубок. 2020/2021
Испания. Кубок. 2019/2020
Испания. Примера. 2019/2020
Испания. Кубок. 2018/2019
Испания. Сегунда. 2018/2019
Испания. Сегунда. 2016/2017
Испания. Сегунда. 2015/2016
Испания. Сегунда. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Испания. Кубок. 2012/2013
Испания. Примера. 2012/2013
Испания. Примера. 2011/2012
Испания. Кубок. 2011/2012
Испания. Кубок. 2010/2011
Испания. Примера. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Испания. Кубок. 2009/2010
Испания. Примера. 2009/2010
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Примера. 2008/2009
Испания. Примера. 2007/2008
13.09 | 19:30
Мальорка
2 : 0
Сабадель
05.09 | 22:00
Эльденсе
0 : 0
Мальорка
30.08 | 20:00
Мальорка
3 : 0
Сеута
24.08 | 22:30
Гранада
2 : 0
Мальорка
15.08 | 22:30
Мальорка
2 : 0
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