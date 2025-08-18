Введите ваш ник на сайте
Спортинг - Кордоба: обзор матча 18 августа 2025

Спортинг
18.08.2025, понедельник, 20:00
Испания. Сегунда, 1 тур
2 : 1
Завершен
Кордоба
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Спортинг - Кордоба
Спортинг
Кордоба
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
13 июня, 08:57
Российский форвард отметился 5-м результативным действием в Сегунде
5 мая, 08:38
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
29 апреля, 15:21
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
23 февраля, 14:06
1
Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде
22 декабря 2024, 11:35
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
9 января 2019, 01:31
1
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
13 апреля 2018, 12:32
10
«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб
12 сентября 2017, 23:09
13
Испания. Сегунда
Испания. Сегунда, 2 тур
Эйбар
- : -
22.08.2025
Гранада
Испания. Сегунда, 2 тур
Кастельон
- : -
22.08.2025
Вальядолид
Испания. Сегунда, 2 тур
Леганес
- : -
22.08.2025
Кадис
Испания. Сегунда, 2 тур
Мирандес
- : -
23.08.2025
Уэска
Испания. Сегунда, 2 тур
Сеута
- : -
23.08.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 2 тур
Эйбар
- : -
22.08.2025
Гранада
Испания. Сегунда, 2 тур
Кастельон
- : -
22.08.2025
Вальядолид
Испания. Сегунда, 2 тур
Леганес
- : -
22.08.2025
Кадис
Испания. Сегунда, 2 тур
Мирандес
- : -
23.08.2025
Уэска
Испания. Сегунда, 2 тур
Сеута
- : -
23.08.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 1 тур
Спортинг
2 : 1
18.08.2025
Кордоба
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
01.06.2025
Альбасете
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 41 тур
Эйбар
4 : 1
25.05.2025
Кордоба
Испания. Сегунда, 1 тур
Спортинг
2 : 1
18.08.2025
Кордоба
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Малага
2 : 1
17.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 1
10.05.2025
Депортиво
Испания. Сегунда, 1 тур
Спортинг
2 : 1
18.08.2025
Кордоба
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
01.06.2025
Альбасете
Испания. Сегунда, 41 тур
Эйбар
4 : 1
25.05.2025
Кордоба
Испания. Сегунда, 40 тур
Кордоба
1 : 2
19.05.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Бургос
3 : 2
10.05.2025
Кордоба
