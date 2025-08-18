Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Кордоба
Спортинг - Кордоба: обзор матча 18 августа 2025
Спортинг
18.08.2025, понедельник, 20:00
Испания. Сегунда, 1 тур
2 : 1
Завершен
Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спортинг - Кордоба
Новости команд
Все
Спортинг
Кордоба
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
13 июня, 08:57
Российский форвард отметился 5-м результативным действием в Сегунде
5 мая, 08:38
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
29 апреля, 15:21
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
23 февраля, 14:06
1
Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде
22 декабря 2024, 11:35
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
9 января 2019, 01:31
1
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
13 апреля 2018, 12:32
10
«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб
12 сентября 2017, 23:09
13
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
13 июня, 08:57
Российский форвард отметился 5-м результативным действием в Сегунде
5 мая, 08:38
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
29 апреля, 15:21
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
23 февраля, 14:06
1
Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде
22 декабря 2024, 11:35
Больше новостей
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 2 тур
Эйбар
- : -
22.08.2025
Гранада
Испания. Сегунда, 2 тур
Кастельон
- : -
22.08.2025
Вальядолид
Испания. Сегунда, 2 тур
Леганес
- : -
22.08.2025
Кадис
Испания. Сегунда, 2 тур
Мирандес
- : -
23.08.2025
Уэска
Испания. Сегунда, 2 тур
Сеута
- : -
23.08.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 2 тур
Эйбар
- : -
22.08.2025
Гранада
Испания. Сегунда, 2 тур
Кастельон
- : -
22.08.2025
Вальядолид
Испания. Сегунда, 2 тур
Леганес
- : -
22.08.2025
Кадис
Испания. Сегунда, 2 тур
Мирандес
- : -
23.08.2025
Уэска
Испания. Сегунда, 2 тур
Сеута
- : -
23.08.2025
Спортинг
Последние матчи
Все
Спортинг
Кордоба
Испания. Сегунда, 1 тур
Спортинг
2 : 1
18.08.2025
Кордоба
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
01.06.2025
Альбасете
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 41 тур
Эйбар
4 : 1
25.05.2025
Кордоба
Испания. Сегунда, 1 тур
Спортинг
2 : 1
18.08.2025
Кордоба
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Малага
2 : 1
17.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 1
10.05.2025
Депортиво
Испания. Сегунда, 1 тур
Спортинг
2 : 1
18.08.2025
Кордоба
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
01.06.2025
Альбасете
Испания. Сегунда, 41 тур
Эйбар
4 : 1
25.05.2025
Кордоба
Испания. Сегунда, 40 тур
Кордоба
1 : 2
19.05.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Бургос
3 : 2
10.05.2025
Кордоба
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: