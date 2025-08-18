Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»

Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды

Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы

«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб