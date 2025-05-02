Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Лас-Пальмас» – «Валенсия»: Ла Лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 9:19
Лас-Пальмас - Валенсия
03 мая 2025, суббота 19:30 | Испания. Примера, 34 тур
Перейти в онлайн матча
8.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Валенсии»
Сделать ставку

3 мая на стадионе «де Гран Канария» состоится матч 34 тура Ла Лиги между «Лас-Пальмас» и «Валенсией». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но показывают разную динамику. «Лас-Пальмас» борется за выживание, тогда как «Валенсия» уверенно идeт без поражений в последних турах. Ожидается напряжeнная игра, где хозяева будут цепляться за результат, а гости – контролировать мяч и атаковать позиционно.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» занимает 18 место с 32 очками после 33 туров. Команда выиграла лишь один из последних пяти матчей, уступив «Атлетику» (0:1) в предыдущем туре. Лидером атаки остаeтся Фабиу Даниэл Силва, забивший 10 голов в 25 матчах. В последних 5 играх команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 6 (1.20 за матч). Защита «Лас-Пальмас» регулярно даeт сбои, команда пропускает в 15 из 17 последних матчей. На своeм поле команда показывает характер, но часто ошибается в обороне против более организованных соперников.

«Валенсия»

«Валенсия» занимает 14 место с 39 очками. Команда не проигрывает в 8 последних матчах, при этом забивает в каждом из них. Лидером нападения остаeтся Уго Дуро, на счету которого 8 голов в 27 матчах. В последних 5 турах команда забила 6 и пропустила 3 мяча (средние показатели – 1.20 и 0.60). Последняя игра завершилась ничьей с «Эспаньолом» (1:1). «Валенсия» демонстрирует дисциплину в обороне, компактность и эффективную контратакующую игру.

Факты о командах:

«Лас-Пальмас»

  • Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.
  • Пропускает в 15 из 17 последних матчей.

«Валенсия»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в 8 последних матчах.

Личные встречи
43% (6)
21% (3)
36% (5)
21
Забитых мячей
20
1.5
В среднем за матч
1.43
4:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 34 тур
Лас-Пальмас
2 : 3
03.05.2025
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
2 : 3
21.10.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
1 : 0
18.08.2023
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
20.01.2018
Валенсия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
4 : 0
09.01.2018
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1/8 финала
Лас-Пальмас
1 : 1
03.01.2018
Валенсия
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1 : 0
18.08.2017
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3 : 1
30.01.2017
Валенсия
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
2 : 4
22.08.2016
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 31 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
02.04.2016
Валенсия
Испания. Кубок, 1/4 финала
Лас-Пальмас
0 : 1
28.01.2016
Валенсия
Испания. Кубок, 1/4 финала
Валенсия
1 : 1
21.01.2016
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
1 : 1
22.11.2015
Лас-Пальмас
Показать все

Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Валенсия»

«Лас-Пальмас» на своeм поле сыграет с максимальной самоотдачей, пытаясь сохранить шансы на спасение. Команда будет активно искать моменты в атаке, но ошибки в обороне могут стать фатальными. «Валенсия» демонстрирует стабильность, умеет адаптироваться к сопернику и хорошо использует шансы. Ожидается упорная игра с моментами у обеих ворот. Состав и форма гостей дают им небольшое преимущество, но хозяева способны забить.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Валенсии».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Валенсия» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Валенсия» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Точный счeт 1:2 в пользу «Валенсии» – коэффициент 8.50

8.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Валенсии»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Валенсия Лас-Пальмас
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 