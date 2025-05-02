3 мая на стадионе «де Гран Канария» состоится матч 34 тура Ла Лиги между «Лас-Пальмас» и «Валенсией». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но показывают разную динамику. «Лас-Пальмас» борется за выживание, тогда как «Валенсия» уверенно идeт без поражений в последних турах. Ожидается напряжeнная игра, где хозяева будут цепляться за результат, а гости – контролировать мяч и атаковать позиционно.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» занимает 18 место с 32 очками после 33 туров. Команда выиграла лишь один из последних пяти матчей, уступив «Атлетику» (0:1) в предыдущем туре. Лидером атаки остаeтся Фабиу Даниэл Силва, забивший 10 голов в 25 матчах. В последних 5 играх команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 6 (1.20 за матч). Защита «Лас-Пальмас» регулярно даeт сбои, команда пропускает в 15 из 17 последних матчей. На своeм поле команда показывает характер, но часто ошибается в обороне против более организованных соперников.

«Валенсия»

«Валенсия» занимает 14 место с 39 очками. Команда не проигрывает в 8 последних матчах, при этом забивает в каждом из них. Лидером нападения остаeтся Уго Дуро, на счету которого 8 голов в 27 матчах. В последних 5 турах команда забила 6 и пропустила 3 мяча (средние показатели – 1.20 и 0.60). Последняя игра завершилась ничьей с «Эспаньолом» (1:1). «Валенсия» демонстрирует дисциплину в обороне, компактность и эффективную контратакующую игру.

Факты о командах:

«Лас-Пальмас»

Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

Пропускает в 15 из 17 последних матчей.

«Валенсия»

Не проигрывает в 8 последних матчах.

Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).

Забивает в 8 последних матчах.

Личные встречи 43% (6) 21% (3) 36% (5) 21 Забитых мячей 20 1.5 В среднем за матч 1.43 4:2 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 34 тур Лас-Пальмас 2 : 3 Валенсия Испания. Примера, 10 тур Валенсия 2 : 3 Лас-Пальмас Испания. Примера, 24 тур Лас-Пальмас 2 : 0 Валенсия Испания. Примера, 2 тур Валенсия 1 : 0 Лас-Пальмас Испания. Примера, 20 тур Лас-Пальмас 2 : 1 Валенсия Испания. Кубок, 1/8 финала Валенсия 4 : 0 Лас-Пальмас Испания. Кубок, 1/8 финала Лас-Пальмас 1 : 1 Валенсия Испания. Примера, 1 тур Валенсия 1 : 0 Лас-Пальмас Испания. Примера, 20 тур Лас-Пальмас 3 : 1 Валенсия Испания. Примера, 1 тур Валенсия 2 : 4 Лас-Пальмас Испания. Примера, 31 тур Лас-Пальмас 2 : 1 Валенсия Испания. Кубок, 1/4 финала Лас-Пальмас 0 : 1 Валенсия Испания. Кубок, 1/4 финала Валенсия 1 : 1 Лас-Пальмас Испания. Примера, 12 тур Валенсия 1 : 1 Лас-Пальмас

Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Валенсия»

«Лас-Пальмас» на своeм поле сыграет с максимальной самоотдачей, пытаясь сохранить шансы на спасение. Команда будет активно искать моменты в атаке, но ошибки в обороне могут стать фатальными. «Валенсия» демонстрирует стабильность, умеет адаптироваться к сопернику и хорошо использует шансы. Ожидается упорная игра с моментами у обеих ворот. Состав и форма гостей дают им небольшое преимущество, но хозяева способны забить.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Валенсии».

Рекомендованные ставки: