3 мая на стадионе «де Гран Канария» состоится матч 34 тура Ла Лиги между «Лас-Пальмас» и «Валенсией». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но показывают разную динамику. «Лас-Пальмас» борется за выживание, тогда как «Валенсия» уверенно идeт без поражений в последних турах. Ожидается напряжeнная игра, где хозяева будут цепляться за результат, а гости – контролировать мяч и атаковать позиционно.
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» занимает 18 место с 32 очками после 33 туров. Команда выиграла лишь один из последних пяти матчей, уступив «Атлетику» (0:1) в предыдущем туре. Лидером атаки остаeтся Фабиу Даниэл Силва, забивший 10 голов в 25 матчах. В последних 5 играх команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 6 (1.20 за матч). Защита «Лас-Пальмас» регулярно даeт сбои, команда пропускает в 15 из 17 последних матчей. На своeм поле команда показывает характер, но часто ошибается в обороне против более организованных соперников.
«Валенсия»
«Валенсия» занимает 14 место с 39 очками. Команда не проигрывает в 8 последних матчах, при этом забивает в каждом из них. Лидером нападения остаeтся Уго Дуро, на счету которого 8 голов в 27 матчах. В последних 5 турах команда забила 6 и пропустила 3 мяча (средние показатели – 1.20 и 0.60). Последняя игра завершилась ничьей с «Эспаньолом» (1:1). «Валенсия» демонстрирует дисциплину в обороне, компактность и эффективную контратакующую игру.
Факты о командах:
«Лас-Пальмас»
- Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Забивает в 5 из 7 последних матчей.
- Пропускает в 15 из 17 последних матчей.
«Валенсия»
- Не проигрывает в 8 последних матчах.
- Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Забивает в 8 последних матчах.
Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Валенсия»
«Лас-Пальмас» на своeм поле сыграет с максимальной самоотдачей, пытаясь сохранить шансы на спасение. Команда будет активно искать моменты в атаке, но ошибки в обороне могут стать фатальными. «Валенсия» демонстрирует стабильность, умеет адаптироваться к сопернику и хорошо использует шансы. Ожидается упорная игра с моментами у обеих ворот. Состав и форма гостей дают им небольшое преимущество, но хозяева способны забить.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Валенсии».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Валенсия» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Валенсия» больше 1.5 – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Точный счeт 1:2 в пользу «Валенсии» – коэффициент 8.50