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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Лас-Пальмас
Валенсия - Лас-Пальмас: обзор матча 21 января 2016
Валенсия
21.01.2016, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
61'
П. Алькасер
38'
В. Заибо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Лас-Пальмас
87'
Желтая карточка
Х. Кулио
82'
Замена
Д. Кастельяно
️️️️
А. Айтами
Замена
А. Негредо
️️️️
В. Заибо
79'
78'
Замена
Н. Алеман
️️️️
Момо
77'
Желтая карточка
М. Вакасо
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
70'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Родриго
69'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
П. Пьятти
62'
ГОЛ! 1:1!
П. Алькасер
61'
40'
Желтая карточка
С. Араухо
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Заибо
Желтая карточка
В. Заибо
37'
21'
Замена
Р. Меса
️️️️
В. Гомес
Желтая карточка
Данило
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
19
Хуан Кулио
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
11
Момо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Фран Вильяльба
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Райан
14
Гайя
5
Абденнур
13
Мустафи
19
Барраган
15
Данило
10
Парехо
29
Заибо
10
Пьятти
9
Алькасер
19
Родриго
3-4-1-1
13
Лисоайн
16
Айтами
5
Гарсия
2
Симон
22
Вакасо
11
Момо
4
Гомес
19
Кулио
21
Валерон
21
Араухо
19
Родриго
2
Канселу
2
Канселу
19
Родриго
10
Пьятти
7
Де Пауль
7
Де Пауль
10
Пьятти
29
Заибо
21
Негредо
21
Негредо
29
Заибо
16
Айтами
23
Кастельяно
23
Кастельяно
16
Айтами
11
Момо
7
Алеман
7
Алеман
11
Момо
4
Гомес
16
Меса
16
Меса
4
Гомес
Остались в запасе
Валенсия
Лас-Пальмас
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Фран Вильяльба
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Фран Вильяльба
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Валенсия - Лас-Пальмас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
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