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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лас-Пальмас - Валенсия
Лас-Пальмас - Валенсия: обзор матча 28 января 2016
Лас-Пальмас
28.01.2016, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Валенсия
20'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лас-Пальмас - Валенсия
89'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
87'
Желтая карточка
Родриго
Замена
М. Вакасо
️️️️
Момо
78'
72'
Замена
Данило
️️️️
Э. Перес
71'
Желтая карточка
А. Гомеш
63'
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Пьятти
Замена
Д. Кастельяно
️️️️
Х. Гарридо
62'
Желтая карточка
А. Айтами
53'
Желтая карточка
Х. Кулио
45'
Желтая карточка
Р. Меса
44'
Желтая карточка
Х. Виера
40'
39'
Желтая карточка
А. Барраган
35'
Желтая карточка
П. Пьятти
20'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
19
Хуан Кулио
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
15
Данило
ОП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
3-3-1-2
13
Лисоайн
22
Гарридо
5
Гарсия
16
Айтами
19
Кулио
16
Меса
11
Момо
10
Виера
24
Тана
12
Виллиан Жозе
4-3-1-2
13
Райан
19
Барраган
13
Мустафи
5
Абденнур
14
Гайя
20
Гомеш
33
Перес
10
Парехо
10
Пьятти
21
Негредо
19
Родриго
22
Гарридо
23
Кастельяно
23
Кастельяно
22
Гарридо
11
Момо
22
Вакасо
22
Вакасо
11
Момо
10
Пьятти
8
Фегули
8
Фегули
10
Пьятти
33
Перес
15
Данило
15
Данило
33
Перес
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Валенсия
13
Хави Варас
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
29
Вилфрид Заибо
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
29
Вилфрид Заибо
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Лас-Пальмас - Валенсия
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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