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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лас-Пальмас - Валенсия
Лас-Пальмас - Валенсия: обзор матча 03 января 2018
Лас-Пальмас
03.01.2018, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Валенсия
36'
Х. Кальери
85'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лас-Пальмас - Валенсия
Желтая карточка
Х. Кальери
90'
+3
85'
ГОЛ! 1:1!
Родриго
Пас отдал
А. Латорре
Желтая карточка
Х. Наварро
78'
76'
Желтая карточка
С. Дзадза
Желтая карточка
А. Гальвез
62'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальери
Пас отдал
Б. Эррера
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Борха Эррера
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
11
Момо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Валенсия
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чичисола
2
Симон
6
Бигас
15
Эррера
6
Гальвез
16
Сампер
11
Момо
20
Аквилани
10
Виера
9
Кальери
24
Тана
4-2-1-3
1
Хауме
33
Монтойя
24
Гарай
21
Рубен Везо
3
Латорре
88
Максимович
19
Кондогбиа
8
Перейра
33
Жиль
77
Мина
11
Дзадза
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Валенсия
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Лас-Пальмас - Валенсия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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