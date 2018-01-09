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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Лас-Пальмас
Валенсия - Лас-Пальмас: обзор матча 09 января 2018
Валенсия
09.01.2018, вторник, 23:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
30'
Л. Вьетто
48'
Л. Вьетто
54'
Н. Максимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Лас-Пальмас
90'
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ! 3:0!
Н. Максимович
54'
ГОЛ! 2:0!
Л. Вьетто
Пас отдал
А. Перейра
48'
ГОЛ! 1:0!
Л. Вьетто
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
33
Начо Жиль
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
14
Эрнан
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Валенсия
33
Нето
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ЦФ
4-2-1-3
1
Хауме
3
Латорре
21
Рубен Везо
3
Паулиста
33
Монтойя
19
Кондогбиа
88
Максимович
8
Перейра
11
Дзадза
10
Вьетто
33
Жиль
4-3-1-1
13
Лисоайн
3
Лемос
5
Гарсия
2
Симон
23
Кастельяно
29
Самперио
14
Эрнан
4
Гомес
10
Халилович
9
Кальери
Остались в запасе
Валенсия
Лас-Пальмас
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
33
Нето
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
33
Нето
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Валенсия - Лас-Пальмас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
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