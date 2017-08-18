Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Лас-Пальмас
Валенсия - Лас-Пальмас: обзор матча 18 августа 2017
Валенсия
18.08.2017, пятница, 23:15
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
22'
С. Дзадза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Лас-Пальмас
Замена
Н. Максимович
️️️️
К. Солер
89'
85'
Замена
Мичел
️️️️
Д. Симон
80'
Желтая карточка
Д. Симон
Замена
С. Мина
️️️️
Родриго
79'
78'
Замена
С. Араухо
️️️️
М. Лемос
78'
Замена
Х. Кастельяно
️️️️
Тана
Замена
Н. Жиль
️️️️
А. Медран
73'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
71'
67'
Желтая карточка
П. Бигас
47'
Желтая карточка
Х. Наварро
Желтая карточка
Д. Парехо
40'
33'
Красная карточка
А. Халилович
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
Пас отдал
К. Солер
22'
Желтая карточка
С. Дзадза
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Хонатан Виера
АП
10
Ален Халилович
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Маноло Маркес
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
88
Мичел
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
11
Момо
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
3-2-3-2
33
Нето
2
Канселу
24
Гарай
21
Рубен Везо
14
Гайя
33
Монтойя
10
Парехо
10
Медран
18
Солер
19
Родриго
11
Дзадза
3-2-3-2
1
Чичисола
6
Бигас
2
Симон
23
Кастельяно
23
Наварро
3
Лемос
10
Виера
10
Халилович
7
Витоло
24
Тана
9
Кальери
18
Солер
88
Максимович
88
Максимович
18
Солер
19
Родриго
77
Мина
77
Мина
19
Родриго
10
Медран
33
Жиль
33
Жиль
10
Медран
24
Тана
2
Кастельяно
2
Кастельяно
24
Тана
2
Симон
88
Мичел
88
Мичел
2
Симон
3
Лемос
21
Араухо
21
Араухо
3
Лемос
Остались в запасе
Валенсия
Лас-Пальмас
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
11
Момо
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Маноло Маркес
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
11
Момо
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Маноло Маркес
Статистика матча Валенсия - Лас-Пальмас
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Лас-Пальмас
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+