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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Лас-Пальмас
Валенсия - Лас-Пальмас: обзор матча 22 августа 2016
Валенсия
22.08.2016, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 4
Завершен
Лас-Пальмас
6'
С. Мина
34'
С. Мина
16'
М. Ливайя
24'
Х. Виера (П)
31'
К. Боатенг
88'
М. Ливайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Лас-Пальмас
90'
Желтая карточка
М. Ливайя
88'
ГОЛ! 2:4!
М. Ливайя
Пас отдал
С. Араухо
Замена
Р. Мир
️️️️
Э. Перес
86'
84'
Замена
С. Араухо
️️️️
Х. Виера
Желтая карточка
А. Медран
71'
Замена
З. Баккали
️️️️
М. Монтойя
67'
62'
Замена
А. Монторо
️️️️
В. Гомес
60'
Замена
Момо
️️️️
К. Боатенг
45'
Желтая карточка
К. Боатенг
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
Р. Везо
45'
ГОЛ! 2:3!
С. Мина
Пас отдал
Р. Везо
34'
31'
ГОЛ! 1:3!
К. Боатенг
Пас отдал
Н. Эль-Жар
Желтая карточка
С. Мина
29'
24'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Виера
16'
ГОЛ! 1:1!
М. Ливайя
Пас отдал
Мичел
ГОЛ! 1:0!
С. Мина
Пас отдал
Д. Парехо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
33
Энцо Перес
ПП
77
Санти Мина
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Пако Айестаран
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Хонатан Виера
АП
4
Висенте Гомес
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Валенсия
1
Хауме
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
11
Момо
ЦП
20
Тайрон
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
3-2-3-2
13
Райан
2
Канселу
21
Рубен Везо
5
Абденнур
14
Гайя
33
Монтойя
10
Парехо
10
Медран
33
Перес
9
Алькасер
77
Мина
4-2-2-2
13
Варас
88
Мичел
5
Гарсия
6
Бигас
23
Кастельяно
4
Гомес
16
Меса
27
Боатенг
10
Виера
10
Ливайя
25
Эль-Жар
33
Монтойя
11
Баккали
11
Баккали
33
Монтойя
21
Рубен Везо
13
Мустафи
13
Мустафи
21
Рубен Везо
33
Перес
17
Мир
17
Мир
33
Перес
4
Гомес
19
Монторо
19
Монторо
4
Гомес
27
Боатенг
11
Момо
11
Момо
27
Боатенг
10
Виера
21
Араухо
21
Араухо
10
Виера
Остались в запасе
Валенсия
Лас-Пальмас
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Хауме
ВР
20
Роберт Ибаньес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Пако Айестаран
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Хауме
ВР
20
Роберт Ибаньес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
Главный тренер
Пако Айестаран
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Валенсия - Лас-Пальмас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Месталья
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