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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Валенсия
Лас-Пальмас - Валенсия: обзор матча 02 апреля 2016
Лас-Пальмас
02.04.2016, суббота, 19:15
Испания. Примера, 31 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
49'
Х. Виера (П)
64'
Ш. Мустафи (АГ)
3'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Валенсия
Замена
А. Монторо
️️️️
Момо
83'
81'
Замена
А. Негредо
️️️️
П. Алькасер
Замена
С. Араухо
️️️️
Х. Виера
75'
Замена
В. Гомес
️️️️
Н. Эль-Жар
70'
68'
Замена
А. Гомеш
️️️️
П. Пьятти
68'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ш. Мустафи
64'
62'
Замена
С. Фегули
️️️️
Данило
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Виера
49'
45'
+1
Желтая карточка
Х. Фуэго
37'
Желтая карточка
П. Пьятти
Желтая карточка
Р. Меса
36'
Желтая карточка
В. Жозе
33'
33'
Желтая карточка
А. Барраган
3'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
11
Момо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
24
Тана
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Пако Айестаран
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
35
Карлос Тропи
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-2-1-3
13
Варас
3
Лемос
16
Айтами
23
Кастельяно
5
Гарсия
11
Момо
16
Меса
10
Виера
25
Эль-Жар
24
Тана
12
Виллиан Жозе
4-1-2-1-2
25
Алвес
19
Барраган
33
Сантос
13
Мустафи
6
Сикейра
15
Данило
10
Парехо
18
Фуэго
10
Пьятти
9
Алькасер
19
Родриго
25
Эль-Жар
4
Гомес
4
Гомес
25
Эль-Жар
11
Момо
19
Монторо
19
Монторо
11
Момо
10
Виера
21
Араухо
21
Араухо
10
Виера
15
Данило
8
Фегули
8
Фегули
15
Данило
10
Пьятти
20
Гомеш
20
Гомеш
10
Пьятти
9
Алькасер
21
Негредо
21
Негредо
9
Алькасер
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Валенсия
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
35
Карлос Тропи
ЦП
Главный тренер
Пако Айестаран
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
35
Карлос Тропи
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Пако Айестаран
Статистика матча Лас-Пальмас - Валенсия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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