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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Лас-Пальмас
Валенсия - Лас-Пальмас: обзор матча 21 октября 2024
Валенсия
21.10.2024, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 3
Завершен
Лас-Пальмас
14'
Пепелу (П)
90+4'
С. Таррега
43'
А. Муньос
53'
Ф. Силва
84'
А. Молейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Лас-Пальмас
90'
+8
Желтая карточка
А. Молейро
ГОЛ! 2:3!
С. Таррега
Пас отдал
Х. Луис Гайя
90'
+4
84'
ГОЛ! 1:3!
А. Молейро
Пас отдал
О. МакБарни
82'
Желтая карточка
Х. Муньос
77'
Желтая карточка
А. Суарес
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Д. Гомес
75'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Т. Корреа
75'
74'
Замена
Х. Херцог
️️️️
А. Муньос
74'
Замена
Б. Рамирес
️️️️
В. Росада
69'
Желтая карточка
К. Родригес
Красная карточка
Пепелу
69'
69'
Желтая карточка
М. Кардона
66'
Замена
О. МакБарни
️️️️
А. Янузай
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
Р. Абахас
66'
66'
Замена
М. Кардона
️️️️
Ф. Силва
59'
Замена
Х. Муньос
️️️️
Х. Кампанья
Замена
Д. Лопес
️️️️
С. Каньос
55'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Э. Барренечеа
55'
53'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Силва
Пас отдал
Х. Кампанья
43'
ГОЛ! 1:1!
А. Муньос
Желтая карточка
Э. Барренечеа
37'
Желтая карточка
Р. Абахас
30'
28'
Желтая карточка
В. Росада
23'
Желтая карточка
Д. Эссуго
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Пепелу
14'
12'
Желтая карточка
Х. Кампанья
Желтая карточка
Л. Риоха
8'
Желтая карточка
Пепелу
8'
7'
Желтая карточка
Ф. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Пепелу
(К)
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
20
Кириан Родригес
(К)
АП
10
Альберто Молейро
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Вити Росада
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
17
Пехиньо
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Мамардашвили
5
Таррега
3
Москера
33
Абахас
14
Корреа
5
Барренечеа
18
Пепелу
11
Риоха
7
Каньос
9
Дуро
99
Гомес
3-2-3-2
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
3
Муньос
14
Эссуго
20
Кампанья
17
Росада
10
Молейро
20
Родригес
21
Силва
24
Янузай
33
Абахас
14
Гайя
14
Гайя
33
Абахас
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
99
Гомес
8
Гуэрра
8
Гуэрра
99
Гомес
5
Барренечеа
8
Алмейда
8
Алмейда
5
Барренечеа
7
Каньос
16
Лопес
16
Лопес
7
Каньос
3
Муньос
15
Херцог
15
Херцог
3
Муньос
20
Кампанья
14
Муньос
14
Муньос
20
Кампанья
17
Росада
11
Рамирес
11
Рамирес
17
Росада
21
Силва
22
Кардона
22
Кардона
21
Силва
24
Янузай
9
МакБарни
9
МакБарни
24
Янузай
Остались в запасе
Валенсия
Лас-Пальмас
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Валенсия - Лас-Пальмас
4
1
9
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
9
Угловые удары
11
2
Нарушения
12
12
Офсайды
3
0
Количество передач
410
490
Сейвы
3
5
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.16
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 17 тур
Кордоба
- : -
07.12.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Месталья
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