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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Валенсия
Лас-Пальмас - Валенсия: обзор матча 20 января 2018
Лас-Пальмас
20.01.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 20 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
20'
Х. Виера
53'
Х. Кальери (П)
5'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Валенсия
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Коклен
87'
Вторая желтая
Р. Везо
Замена
Х. Кастельяно
️️️️
Г. Пеньяльба
80'
Желтая карточка
А. Халилович
76'
Замена
А. Халилович
️️️️
Х. Самперио
76'
74'
Замена
С. Дзадза
️️️️
С. Мина
Желтая карточка
Х. Самперио
73'
72'
Желтая карточка
Нето
70'
Желтая карточка
С. Дзадза
68'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Родриго
62'
Желтая карточка
М. Монтойя
57'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Н. Жиль
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Кальери
53'
52'
Вторая желтая
Г. Паулиста
52'
Желтая карточка
Г. Паулиста
Замена
Д. Симон
️️️️
М. Лемос
46'
26'
Желтая карточка
Р. Везо
21'
Желтая карточка
А. Латорре
ГОЛ! 1:1!
Х. Виера
Пас отдал
Х. Кальери
20'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Мина
Пас отдал
Н. Жиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Андреас Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Чичисола
23
Кастельяно
6
Гальвез
3
Лемос
6
Пеньяльба
23
Наварро
29
Самперио
19
Толедо
10
Виера
24
Тана
9
Кальери
4-1-2-3
33
Нето
33
Монтойя
21
Рубен Везо
3
Паулиста
3
Латорре
13
Коклен
19
Кондогбиа
88
Максимович
19
Родриго
33
Жиль
77
Мина
6
Пеньяльба
2
Кастельяно
2
Кастельяно
6
Пеньяльба
3
Лемос
2
Симон
2
Симон
3
Лемос
29
Самперио
10
Халилович
10
Халилович
29
Самперио
33
Жиль
11
Гедеш
11
Гедеш
33
Жиль
77
Мина
11
Дзадза
11
Дзадза
77
Мина
19
Родриго
10
Вьетто
10
Вьетто
19
Родриго
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Валенсия
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Лас-Пальмас - Валенсия
2
2
7
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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