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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Валенсия
Лас-Пальмас - Валенсия: обзор матча 30 января 2017
Лас-Пальмас
30.01.2017, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 20 тур
3 : 1
Завершен
Валенсия
42'
Х. Виера
58'
М. Лемос
61'
К. Боатенг
21'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Валенсия
87'
Замена
М. Монтойя
️️️️
К. Солер
Желтая карточка
Р. Меса
82'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Х. Виера
77'
Замена
А. Халилович
️️️️
Момо
73'
67'
Замена
С. Дзадза
️️️️
Нани
Замена
Тана
️️️️
В. Гомес
65'
64'
Желтая карточка
Д. Парехо
ГОЛ! 3:1!
К. Боатенг
Пас отдал
П. Бигас
61'
ГОЛ! 2:1!
М. Лемос
58'
51'
Вторая желтая
М. Эль-Хаддади
48'
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
45'
Замена
М. Суарес
️️️️
Э. Перес
44'
Желтая карточка
Э. Перес
ГОЛ! 1:1!
Х. Виера
Пас отдал
К. Боатенг
42'
27'
Желтая карточка
Нани
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Мина
Пас отдал
Х. Луис Гайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Хонатан Виера
АП
4
Висенте Гомес
ПП
11
Момо
РФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
18
Карлос Солер
ПП
77
Санти Мина
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
РФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
40
Сито
ЛВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-3-2-1
13
Варас
3
Лемос
6
Бигас
88
Мичел
23
Кастельяно
16
Меса
19
Монторо
4
Гомес
10
Виера
27
Боатенг
11
Момо
4-3-1-2
25
Алвес
2
Канселу
24
Гарай
5
Мангала
14
Гайя
18
Солер
33
Перес
10
Парехо
17
Нани
16
Эль-Хаддади
77
Мина
11
Момо
10
Халилович
10
Халилович
11
Момо
10
Виера
10
Ливайя
10
Ливайя
10
Виера
4
Гомес
24
Тана
24
Тана
4
Гомес
33
Перес
4
Суарес
4
Суарес
33
Перес
18
Солер
33
Монтойя
33
Монтойя
18
Солер
17
Нани
11
Дзадза
11
Дзадза
17
Нани
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Валенсия
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
40
Сито
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
Остались в запасе
40
Сито
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Статистика матча Лас-Пальмас - Валенсия
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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