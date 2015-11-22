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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Лас-Пальмас
Валенсия - Лас-Пальмас: обзор матча 22 ноября 2015
Валенсия
22.11.2015, воскресенье, 00:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
8'
П. Алькасер
57'
Х. Виера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Лас-Пальмас
89'
Желтая карточка
Д. Симон
89'
Замена
Х. Кулио
️️️️
Тана
81'
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
78'
Замена
Эрнан
️️️️
Р. Меса
76'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Момо
Замена
Р. Везо
️️️️
Ш. Мустафи
72'
Желтая карточка
Э. Перес
65'
Замена
З. Баккали
️️️️
С. Фегули
65'
57'
ГОЛ! 1:1!
Х. Виера
Пас отдал
Тана
Желтая карточка
Ж. Канселу
56'
Замена
Э. Перес
️️️️
Х. Фуэго
53'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
26'
16'
Желтая карточка
Момо
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
А. Гомеш
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
11
Момо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Энцо Перес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
4-1-3-2
1
Хауме
14
Гайя
13
Мустафи
5
Абденнур
2
Канселу
8
Фегули
20
Гомеш
18
Фуэго
10
Парехо
77
Мина
9
Алькасер
4-3-1-2
13
Варас
2
Симон
6
Бигас
16
Айтами
23
Кастельяно
16
Меса
11
Момо
4
Гомес
10
Виера
24
Тана
21
Араухо
8
Фегули
11
Баккали
11
Баккали
8
Фегули
13
Мустафи
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
13
Мустафи
18
Фуэго
33
Перес
33
Перес
18
Фуэго
16
Меса
14
Эрнан
14
Эрнан
16
Меса
24
Тана
19
Кулио
19
Кулио
24
Тана
11
Момо
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
11
Момо
Остались в запасе
Валенсия
Лас-Пальмас
13
Мэтью Райан
ВР
15
Данило
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
15
Данило
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Валенсия - Лас-Пальмас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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