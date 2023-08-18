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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Лас-Пальмас
Валенсия - Лас-Пальмас: обзор матча 18 августа 2023
Валенсия
18.08.2023, пятница, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
74'
Пепелу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Лас-Пальмас
82'
Замена
Б. Рамирес
️️️️
М. Мармоль
82'
Замена
М. Кардона
️️️️
К. Родригес
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Ф. Перес
82'
Замена
У. Гонсалес
️️️️
У. Дуро
82'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Пепелу
74'
Замена
Х. Васкес
️️️️
М. Дьякаби
70'
64'
Замена
Пехиньо
️️️️
М. Эль-Хаддади
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
А. Алмейда
56'
46'
Замена
Х. Араухо
️️️️
А. Лемос
23'
Замена
С. Кардона
️️️️
Д. Синкгравен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Лас-Пальмас
1
Альваро Вальес
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Кириан Родригес
АП
10
Хонатан Виера
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
10
Мартин Техон
АП
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
17
Пехиньо
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
6
Iñaki González
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
11
Бенито Рамирес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Мамардашвили
3
Паулиста
39
Озкаджар
4
Дьякаби
14
Гайя
14
Корреа
18
Пепелу
8
Алмейда
21
Перес
9
Дуро
16
Лопес
4-2-2-2
1
Вальес
18
Лемос
4
Суарес
35
Мармоль
24
Синкгравен
14
Муньос
12
Лойодиче
20
Родригес
10
Виера
19
Рамирес
16
Эль-Хаддади
4
Дьякаби
21
Васкес
21
Васкес
4
Дьякаби
21
Перес
20
Фулкье
20
Фулкье
21
Перес
8
Алмейда
8
Гуэрра
8
Гуэрра
8
Алмейда
9
Дуро
16
Гонсалес
16
Гонсалес
9
Дуро
24
Синкгравен
23
Кардона
23
Кардона
24
Синкгравен
16
Эль-Хаддади
17
Пехиньо
17
Пехиньо
16
Эль-Хаддади
20
Родригес
22
Кардона
22
Кардона
20
Родригес
35
Мармоль
11
Рамирес
11
Рамирес
35
Мармоль
18
Лемос
22
Араухо
22
Араухо
18
Лемос
Остались в запасе
Валенсия
Лас-Пальмас
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Мартин Техон
АП
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Эрик Курбело
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
6
Iñaki González
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Мартин Техон
АП
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Эрик Курбело
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
6
Iñaki González
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Валенсия - Лас-Пальмас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
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