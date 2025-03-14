14.03.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
4-1-2-1-2
24
Силлессен
4
Суарес
15
Херцог
26
Маккена
3
Муньос
22
Байчетич
14
Муньос
20
Кампанья
10
Молейро
19
Рамирес
21
Силва
4-3-1-2
13
Родригес
14
Теналья
5
Абкар
15
Моуриньо
3
Санчес
19
Хордан
6
Гевара
10
Аленья
7
Висенте
77
Мартин
11
Мартинес
3
Муньос
35
Мармоль
35
Мармоль
3
Муньос
4
Суарес
2
Парк
2
Парк
4
Суарес
20
Кампанья
14
Фустер
14
Фустер
20
Кампанья
19
Рамирес
24
Янузай
24
Янузай
19
Рамирес
22
Байчетич
9
МакБарни
9
МакБарни
22
Байчетич
77
Мартин
24
Гарсес
24
Гарсес
77
Мартин
19
Хордан
23
Бенавидес
23
Бенавидес
19
Хордан
7
Висенте
18
Гуриди
18
Гуриди
7
Висенте
11
Мартинес
12
Вильялибре
12
Вильялибре
11
Мартинес
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Алавес
23
Динко Хоркаш
ВР
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
31
Грегуар Свидерски
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
12
Уго Новоа
ПВ
19
Кике
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Остались в запасе
31
Грегуар Свидерски
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
12
Уго Новоа
ПВ
19
Кике
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Лас-Пальмас - Алавес
4
4
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
22
Офсайды
1
3
Количество передач
436
290
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
67
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.84
1.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Алавеса», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»