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  • «Лас-Пальмас» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2025

«Лас-Пальмас» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2025

14 марта 2025, 21:50
Лас-Пальмас
14.03.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 2
Завершен
Алавес
90' Ф. Силва (П) 90+5' А. Молейро
7' Т. Мартинес 63' Х. Гуриди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Алекс Суарес
(К) ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
6
Андер Гевара
(К) ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
2
Марвин Парк
ЦП
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Алавес
31
Грегуар Свидерски
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Кике
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-1-2-1-2
24
Силлессен
4
Суарес
15
Херцог
26
Маккена
3
Муньос
22
Байчетич
14
Муньос
20
Кампанья
10
Молейро
19
Рамирес
21
Силва
4-3-1-2
13
Родригес
14
Теналья
5
Абкар
15
Моуриньо
3
Санчес
19
Хордан
6
Гевара
10
Аленья
7
Висенте
77
Мартин
11
Мартинес
3
Муньос
35
Мармоль
35
Мармоль
3
Муньос
4
Суарес
2
Парк
2
Парк
4
Суарес
20
Кампанья
14
Фустер
14
Фустер
20
Кампанья
19
Рамирес
24
Янузай
24
Янузай
19
Рамирес
22
Байчетич
9
МакБарни
9
МакБарни
22
Байчетич
77
Мартин
24
Гарсес
24
Гарсес
77
Мартин
19
Хордан
23
Бенавидес
23
Бенавидес
19
Хордан
7
Висенте
18
Гуриди
18
Гуриди
7
Висенте
11
Мартинес
12
Вильялибре
12
Вильялибре
11
Мартинес
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Алавес
23
Динко Хоркаш
ВР
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
31
Грегуар Свидерски
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
12
Уго Новоа
ПВ
19
Кике
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Остались в запасе
31
Грегуар Свидерски
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
12
Уго Новоа
ПВ
19
Кике
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Лас-Пальмас - Алавес
4
4
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
22
Офсайды
1
3
Количество передач
436
290
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
67
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.84
1.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Алавеса», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Алавес»

«Лас-Пальмас» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Лас-Пальмас
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