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Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Алавеса», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Алавес»