«Лас-Пальмас» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

19 апреля на стадионе «де Гран Канария» Лас-Пальмас (18-е место, 29 очков) сыграет с Атлетико (3-е место, 63 очка), который борется за топ-4. Хозяева не выигрывают шесть туров подряд дома и находятся в зоне вылета, но в четырех последних матчах забивали. Атлетико демонстрирует стабильность: не проигрывает три тура, включая победу над Вальядолидом (4:2). Этот матч станет для Лас-Пальмаса шансом прервать кризис, а для гостей – укрепить позиции в таблице.

Команда идет в зоне вылета, набрав 29 очков, и не может победить шесть матчей подряд на родном стадионе. Однако в атаке есть прогресс: забивает в четырех последних играх (всего 7 голов за пять матчей, в среднем 1.4 за игру). Лучший бомбардир Фабиу Даниэл Силва (10 голов в 24 матчах) остается ключевым, но оборона коллектива рушится – пропускает в 14 из последних 15 матчей (всего 8 голов за пять игр, в среднем 1.6 за игру).

Хозяева будут играть от обороны, но их слабая защита дает шансы сопернику. Однако мотивация на спасение от вылета должна вдохновить на отчаянные атаки.

«Атлетико»

Гости занимают 3-е место, набрав 63 очка, и демонстрируют стабильность: не проигрывают три тура подряд. Атака остается главным преимуществом – забивает в 17 из 19 последних матчей против Лас-Пальмаса, в пяти последних играх – 9 голов (в среднем 1.8 за игру). Лучший бомбардир Хулиан Альварес (26 голов в 48 матчах) в отличной форме.

Однако оборона пропускает в пяти последних матчах (в среднем 1.8 за игру), что связано с плотным графиком: недавний матч Кубка против Барселоны (0:1) снизил их концентрацию.

Факты о командах

«Лас-Пальмас»

Не выигрывает 6 матчей подряд дома.

Забивает в 4 последних матча.

Пропускает в 14 последних матчах.

В среднем 1.4 гола за игру в атаке за последние 5 игр.

В среднем 1.6 гола за игру в защите за последние 5 игр.

«Атлетико»

Не проигрывает 3 тура подряд.

Забивает в 17 из 19 последних матчей против Лас-Пальмаса.

В среднем 1.8 гола за игру в атаке за последние 5 игр.

Пропускает в пяти последних матчах (в среднем 1.8 за игру).

Личные встречи 17% (2) 0% (0) 83% (10) 6 Забитых мячей 32 0.5 В среднем за матч 2.67 3:2 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 1:5 Испания. Примера, 12 тур Атлетико 2 : 0 Лас-Пальмас Испания. Примера, 25 тур Атлетико 5 : 0 Лас-Пальмас Испания. Примера, 12 тур Лас-Пальмас 2 : 1 Атлетико Испания. Примера, 21 тур Атлетико 3 : 0 Лас-Пальмас Испания. Примера, 2 тур Лас-Пальмас 1 : 5 Атлетико Испания. Примера, 35 тур Лас-Пальмас 0 : 5 Атлетико Испания. Кубок, 1/8 финала Атлетико 2 : 3 Лас-Пальмас Испания. Кубок, 1/8 финала Лас-Пальмас 0 : 2 Атлетико Испания. Примера, 16 тур Атлетико 1 : 0 Лас-Пальмас Испания. Примера, 20 тур Лас-Пальмас 0 : 3 Атлетико Испания. Примера, 1 тур Атлетико 1 : 0 Лас-Пальмас Товарищеские матчи, Лас-Пальмас 0 : 2 Атлетико

Прогноз на матч

«Атлетико» явный фаворит благодаря стабильности и атакующей мощи (забивает в 17 из 19 последних очных матчей). Однако их защита нестабильна, и Лас-Пальмас, несмотря на слабую форму, может использовать ошибки соперника. Хозяева, находясь в зоне вылета, будут агрессивны в атаке, но слабая оборона увеличит риски.

Вероятный исход: победа Атлетико , но Лас-Пальмас забьет.

Рекомендованные ставки