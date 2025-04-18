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«Лас-Пальмас» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

19 апреля 2025 22:00
Лас-Пальмас - Атлетико
19 апр. 2025, суббота 22:00 | Испания. Примера, 32 тур
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1.9
Победа «Атлетико» – коэф. 1.90
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19 апреля на стадионе «де Гран Канария» Лас-Пальмас (18-е место, 29 очков) сыграет с Атлетико (3-е место, 63 очка), который борется за топ-4. Хозяева не выигрывают шесть туров подряд дома и находятся в зоне вылета, но в четырех последних матчах забивали. Атлетико демонстрирует стабильность: не проигрывает три тура, включая победу над Вальядолидом (4:2). Этот матч станет для Лас-Пальмаса шансом прервать кризис, а для гостей – укрепить позиции в таблице.

«Лас-Пальмас»

Команда идет в зоне вылета, набрав 29 очков, и не может победить шесть матчей подряд на родном стадионе. Однако в атаке есть прогресс: забивает в четырех последних играх (всего 7 голов за пять матчей, в среднем 1.4 за игру). Лучший бомбардир Фабиу Даниэл Силва (10 голов в 24 матчах) остается ключевым, но оборона коллектива рушится – пропускает в 14 из последних 15 матчей (всего 8 голов за пять игр, в среднем 1.6 за игру).

Хозяева будут играть от обороны, но их слабая защита дает шансы сопернику. Однако мотивация на спасение от вылета должна вдохновить на отчаянные атаки.

«Атлетико»

Гости занимают 3-е место, набрав 63 очка, и демонстрируют стабильность: не проигрывают три тура подряд. Атака остается главным преимуществом – забивает в 17 из 19 последних матчей против Лас-Пальмаса, в пяти последних играх – 9 голов (в среднем 1.8 за игру). Лучший бомбардир Хулиан Альварес (26 голов в 48 матчах) в отличной форме.

Однако оборона пропускает в пяти последних матчах (в среднем 1.8 за игру), что связано с плотным графиком: недавний матч Кубка против Барселоны (0:1) снизил их концентрацию.

Факты о командах

«Лас-Пальмас»

  • Не выигрывает 6 матчей подряд дома.
  • Забивает в 4 последних матча.
  • Пропускает в 14 последних матчах.
  • В среднем 1.4 гола за игру в атаке за последние 5 игр.
  • В среднем 1.6 гола за игру в защите за последние 5 игр.

«Атлетико»

  • Не проигрывает 3 тура подряд.
  • Забивает в 17 из 19 последних матчей против Лас-Пальмаса.
  • В среднем 1.8 гола за игру в атаке за последние 5 игр.
  • Пропускает в пяти последних матчах (в среднем 1.8 за игру).

Личные встречи
17% (2)
0% (0)
83% (10)
6
Забитых мячей
32
0.5
В среднем за матч
2.67
3:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  1:5
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
2 : 0
03.11.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
5 : 0
17.02.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 12 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
03.11.2023
Атлетико
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
3 : 0
28.01.2018
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 2 тур
Лас-Пальмас
1 : 5
26.08.2017
Атлетико
Испания. Примера, 35 тур
Лас-Пальмас
0 : 5
29.04.2017
Атлетико
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
2 : 3
10.01.2017
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1/8 финала
Лас-Пальмас
0 : 2
03.01.2017
Атлетико
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1 : 0
17.12.2016
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.01.2016
Атлетико
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
1 : 0
22.08.2015
Лас-Пальмас
Товарищеские матчи,
Лас-Пальмас
0 : 2
10.08.2013
Атлетико
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Прогноз на матч

«Атлетико» явный фаворит благодаря стабильности и атакующей мощи (забивает в 17 из 19 последних очных матчей). Однако их защита нестабильна, и Лас-Пальмас, несмотря на слабую форму, может использовать ошибки соперника. Хозяева, находясь в зоне вылета, будут агрессивны в атаке, но слабая оборона увеличит риски.

Вероятный исход: победа Атлетико , но Лас-Пальмас забьет.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Атлетико» – коэф. 1.90
  • Обе забьют – Да – коэф. 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэф. 2.00
  • Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 – коэф. 2.05

1.9
Победа «Атлетико» – коэф. 1.90
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Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Атлетико Лас-Пальмас
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