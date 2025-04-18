«Лас-Пальмас» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

19 апреля на стадионе «де Гран Канария» Лас-Пальмас (18-е место, 29 очков) сыграет с Атлетико (3-е место, 63 очка), который борется за топ-4. Хозяева не выигрывают шесть туров подряд дома и находятся в зоне вылета, но в четырех последних матчах забивали. Атлетико демонстрирует стабильность: не проигрывает три тура, включая победу над Вальядолидом (4:2). Этот матч станет для Лас-Пальмаса шансом прервать кризис, а для гостей – укрепить позиции в таблице.
«Лас-Пальмас»
Команда идет в зоне вылета, набрав 29 очков, и не может победить шесть матчей подряд на родном стадионе. Однако в атаке есть прогресс: забивает в четырех последних играх (всего 7 голов за пять матчей, в среднем 1.4 за игру). Лучший бомбардир Фабиу Даниэл Силва (10 голов в 24 матчах) остается ключевым, но оборона коллектива рушится – пропускает в 14 из последних 15 матчей (всего 8 голов за пять игр, в среднем 1.6 за игру).
Хозяева будут играть от обороны, но их слабая защита дает шансы сопернику. Однако мотивация на спасение от вылета должна вдохновить на отчаянные атаки.
«Атлетико»
Гости занимают 3-е место, набрав 63 очка, и демонстрируют стабильность: не проигрывают три тура подряд. Атака остается главным преимуществом – забивает в 17 из 19 последних матчей против Лас-Пальмаса, в пяти последних играх – 9 голов (в среднем 1.8 за игру). Лучший бомбардир Хулиан Альварес (26 голов в 48 матчах) в отличной форме.
Однако оборона пропускает в пяти последних матчах (в среднем 1.8 за игру), что связано с плотным графиком: недавний матч Кубка против Барселоны (0:1) снизил их концентрацию.
Факты о командах
«Лас-Пальмас»
- Не выигрывает 6 матчей подряд дома.
- Забивает в 4 последних матча.
- Пропускает в 14 последних матчах.
- В среднем 1.4 гола за игру в атаке за последние 5 игр.
- В среднем 1.6 гола за игру в защите за последние 5 игр.
«Атлетико»
- Не проигрывает 3 тура подряд.
- Забивает в 17 из 19 последних матчей против Лас-Пальмаса.
- В среднем 1.8 гола за игру в атаке за последние 5 игр.
- Пропускает в пяти последних матчах (в среднем 1.8 за игру).
Прогноз на матч
«Атлетико» явный фаворит благодаря стабильности и атакующей мощи (забивает в 17 из 19 последних очных матчей). Однако их защита нестабильна, и Лас-Пальмас, несмотря на слабую форму, может использовать ошибки соперника. Хозяева, находясь в зоне вылета, будут агрессивны в атаке, но слабая оборона увеличит риски.
Вероятный исход: победа Атлетико , но Лас-Пальмас забьет.
Рекомендованные ставки
- Победа «Атлетико» – коэф. 1.90
- Обе забьют – Да – коэф. 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэф. 2.00
- Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 – коэф. 2.05