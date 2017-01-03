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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лас-Пальмас - Атлетико
Лас-Пальмас - Атлетико: обзор матча 03 января 2017
Лас-Пальмас
03.01.2017, вторник, 23:15
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Атлетико
23'
Коке
51'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лас-Пальмас - Атлетико
Желтая карточка
Д. Гарсия
81'
Желтая карточка
К. Боатенг
81'
Замена
М. Гарсия
️️️️
А. Падрон
78'
75'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Габи
Замена
К. Боатенг
️️️️
Х. Виера
73'
71'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
Замена
Д. Кастельяно
️️️️
Р. Меса
68'
64'
Замена
Х. Хименес
️️️️
К. Гамейро
63'
Замена
А. Корреа
️️️️
Хуанфран
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
47'
Желтая карточка
Габи
30'
Желтая карточка
Коке
23'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Роке Меса
ОП
4
Висенте Гомес
ЦП
14
Эрнан
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
25
Набиль Эль-Жар
ПП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
20
Хуанфран
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
11
Момо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-1-3-1-1
13
Лисоайн
16
Айтами
2
Симон
5
Гарсия
16
Меса
4
Гомес
14
Эрнан
25
Эль-Жар
10
Виера
25
Падрон
4-4-2
13
Мойя
24
Врсалько
15
Савич
2
Годин
16
Луис
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
8
Ньигес
9
Гамейро
7
Гризманн
16
Меса
23
Кастельяно
23
Кастельяно
16
Меса
25
Падрон
18
Гарсия
18
Гарсия
25
Падрон
10
Виера
27
Боатенг
27
Боатенг
10
Виера
9
Гамейро
20
Хименес
20
Хименес
9
Гамейро
14
Габи
10
Гайтан
10
Гайтан
14
Габи
20
Хуанфран
10
Корреа
10
Корреа
20
Хуанфран
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Атлетико
13
Хави Варас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
11
Момо
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
11
Момо
ЦП
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Лас-Пальмас - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
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Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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