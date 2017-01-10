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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Лас-Пальмас
Атлетико - Лас-Пальмас: обзор матча 10 января 2017
Атлетико
10.01.2017, вторник, 23:15
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 3
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
49'
А. Гризманн
61'
А. Корреа
57'
М. Ливайя
89'
М. Ливайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Лас-Пальмас
89'
ГОЛ! 2:2!
М. Ливайя
72'
Замена
Х. Виера
️️️️
Момо
Желтая карточка
Габи
69'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Гризманн
64'
63'
Замена
М. Лемос
️️️️
Мичел
ГОЛ! 2:1!
А. Корреа
61'
57'
ГОЛ! 1:1!
М. Ливайя
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
49'
Замена
Габи
️️️️
Л. Эрнандес
45'
Желтая карточка
А. Корреа
35'
25'
Замена
А. Монторо
️️️️
Эрнан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Хуанфран
ПП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЛП
23
Даниэль Кастельяно
ОП
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Атлетико
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Хонатан Виера
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-4-1-1
13
Мойя
21
Эрнандес
2
Годин
20
Хименес
24
Врсалько
10
Гайтан
6
Коке
8
Ньигес
20
Хуанфран
10
Корреа
7
Гризманн
4-1-3-2
13
Лисоайн
22
Лопеш
88
Мичел
16
Айтами
5
Гарсия
23
Кастельяно
11
Момо
14
Эрнан
18
Гарсия
24
Тана
10
Ливайя
21
Эрнандес
14
Габи
14
Габи
21
Эрнандес
7
Гризманн
9
Торрес
9
Торрес
7
Гризманн
88
Мичел
3
Лемос
3
Лемос
88
Мичел
14
Эрнан
19
Монторо
19
Монторо
14
Эрнан
11
Момо
10
Виера
10
Виера
11
Момо
Остались в запасе
Атлетико
Лас-Пальмас
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Хави Варас
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Атлетико - Лас-Пальмас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
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