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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Атлетико
Лас-Пальмас - Атлетико: обзор матча 26 августа 2017
Лас-Пальмас
26.08.2017, суббота, 23:15
Испания. Примера, 2 тур
1 : 5
Завершен
Атлетико
58'
Х. Кальери
3'
А. Корреа
5'
Я. Карраско
62'
Коке
75'
Коке
88'
Т. Парти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Атлетико
88'
ГОЛ! 1:5!
Т. Парти
Пас отдал
Я. Карраско
Пенальти не реализован!
Х. Виера
81'
Замена
Б. Рамирес
️️️️
Момо
76'
Замена
Х. Кастельяно
️️️️
Эрнан
76'
75'
ГОЛ! 1:4!
Коке
Пас отдал
Я. Карраско
70'
Замена
С. Савич
️️️️
Ш. Врсалько
65'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Корреа
Желтая карточка
Х. Виера
62'
62'
ГОЛ! 1:3!
Коке
ГОЛ! 1:2!
Х. Кальери
Пас отдал
Момо
58'
55'
Замена
Габи
️️️️
Л. Вьетто
39'
Желтая карточка
Л. Вьетто
Желтая карточка
П. Бигас
24'
Желтая карточка
Эрнан
14'
5'
ГОЛ! 0:2!
Я. Карраско
Пас отдал
С. Ньигес
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Корреа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
11
Момо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Маноло Маркес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
2
Хави Кастельяно
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-1-2
1
Чичисола
3
Лемос
23
Кастельяно
6
Бигас
2
Симон
11
Момо
14
Эрнан
10
Виера
24
Тана
9
Кальери
4-3-2-1
13
Облак
24
Врсалько
20
Хименес
2
Годин
21
Эрнандес
18
Парти
8
Ньигес
6
Коке
10
Корреа
10
Карраско
10
Вьетто
14
Эрнан
2
Кастельяно
2
Кастельяно
14
Эрнан
11
Момо
11
Рамирес
11
Рамирес
11
Момо
Гонсалес
21
Араухо
21
Араухо
Гонсалес
24
Врсалько
15
Савич
15
Савич
24
Врсалько
10
Вьетто
14
Габи
14
Габи
10
Вьетто
10
Корреа
9
Торрес
9
Торрес
10
Корреа
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Атлетико
13
Рауль Лисоайн
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
Главный тренер
Маноло Маркес
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Маноло Маркес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Лас-Пальмас - Атлетико
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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