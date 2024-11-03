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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Лас-Пальмас
Атлетико - Лас-Пальмас: обзор матча 03 ноября 2024
Атлетико
03.11.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
37'
Д. Симеоне
84'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Лас-Пальмас
88'
Желтая карточка
В. Росада
87'
Замена
М. Фустер
️️️️
К. Родригес
87'
Замена
Х. Мата
️️️️
Ф. Силва
Замена
А. Витсель
️️️️
Д. Симеоне
85'
ГОЛ! 2:0!
А. Серлот
Пас отдал
Р. Де Пауль
84'
Замена
Рейнилду
️️️️
Х. Галан
84'
81'
Замена
М. Мармоль
️️️️
А. Суарес
Желтая карточка
К. Лангле
73'
Замена
А. Корреа
️️️️
Х. Альварес
65'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Гризманн
65'
64'
Замена
О. МакБарни
️️️️
С. Рамирес
64'
Замена
Х. Муньос
️️️️
Х. Кампанья
60'
Замена
Д. Хоркаш
️️️️
Я. Силлессен
Замена
К. Галлахер
️️️️
С. Лино
46'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
П. Барриос
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
Н. Молина
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Коке
(К)
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
20
Кириан Родригес
(К)
АП
10
Альберто Молейро
АП
17
Вити Росада
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
17
Пехиньо
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
22
Галан
20
Хименес
2
Лангле
20
Молина
6
Коке
8
Барриос
16
Лино
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
3-2-3-2
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
3
Муньос
20
Кампанья
14
Эссуго
17
Росада
10
Молейро
20
Родригес
19
Рамирес
21
Силва
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
20
Симеоне
28
Витсель
28
Витсель
20
Симеоне
8
Барриос
7
Де Пауль
7
Де Пауль
8
Барриос
16
Лино
8
Галлахер
8
Галлахер
16
Лино
19
Альварес
10
Корреа
10
Корреа
19
Альварес
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
24
Силлессен
23
Хоркаш
23
Хоркаш
24
Силлессен
4
Суарес
35
Мармоль
35
Мармоль
4
Суарес
20
Кампанья
14
Муньос
14
Муньос
20
Кампанья
20
Родригес
14
Фустер
14
Фустер
20
Родригес
21
Силва
17
Мата
17
Мата
21
Силва
19
Рамирес
9
МакБарни
9
МакБарни
19
Рамирес
Остались в запасе
Атлетико
Лас-Пальмас
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Атлетико - Лас-Пальмас
1
1
Всего ударов по воротам
15
1
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
539
407
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.02
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 17 тур
Кордоба
- : -
07.12.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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