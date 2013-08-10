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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Лас-Пальмас - Атлетико
Лас-Пальмас - Атлетико: обзор матча 10 августа 2013
Лас-Пальмас
10.08.2013, суббота, 22:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лас-Пальмас - Атлетико
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
0 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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