Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Лас-Пальмас
Атлетико - Лас-Пальмас: обзор матча 17 декабря 2016
Атлетико
17.12.2016, суббота, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
59'
С. Ньигес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Лас-Пальмас
Замена
Т. Парти
️️️️
А. Гризманн
90'
86'
Замена
Момо
️️️️
Н. Эль-Жар
84'
Замена
Д. Кастельяно
️️️️
Э. Лопеш
Замена
Н. Гайтан
️️️️
К. Гамейро
84'
83'
Замена
Тана
️️️️
В. Гомес
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Я. Карраско
77'
Желтая карточка
Я. Карраско
73'
ГОЛ! 1:0!
С. Ньигес
59'
56'
Желтая карточка
Р. Меса
Желтая карточка
С. Ньигес
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
88
Мичел
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
25
Набиль Эль-Жар
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
39
Хуан Морено
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Момо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
24
Тана
ЦФ
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
4-3-1-2
13
Мойя
21
Эрнандес
15
Савич
2
Годин
24
Врсалько
14
Габи
8
Ньигес
6
Коке
10
Карраско
9
Гамейро
7
Гризманн
4-4-1-1
13
Варас
22
Лопеш
3
Лемос
6
Бигас
88
Мичел
25
Эль-Жар
16
Меса
19
Монторо
4
Гомес
10
Виера
10
Ливайя
9
Гамейро
10
Гайтан
10
Гайтан
9
Гамейро
7
Гризманн
18
Парти
18
Парти
7
Гризманн
10
Карраско
9
Торрес
9
Торрес
10
Карраско
22
Лопеш
23
Кастельяно
23
Кастельяно
22
Лопеш
25
Эль-Жар
11
Момо
11
Момо
25
Эль-Жар
4
Гомес
24
Тана
24
Тана
4
Гомес
Остались в запасе
Атлетико
Лас-Пальмас
39
Хуан Морено
ЦП
99
Андре Морейра
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
39
Хуан Морено
ЦП
99
Андре Морейра
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Атлетико - Лас-Пальмас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Новости команд
Все
Атлетико
Лас-Пальмас
Определен игрок года в Азии
Вчера, 19:47
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Определен игрок года в Азии
Вчера, 19:47
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+