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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Атлетико
Лас-Пальмас - Атлетико: обзор матча 29 апреля 2017
Лас-Пальмас
29.04.2017, суббота, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
0 : 5
Завершен
Атлетико
2'
К. Гамейро
18'
К. Гамейро
90'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Атлетико
90'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Торрес
Замена
Д. Кастельяно
️️️️
Эрнан
75'
71'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
Замена
М. Гарсия
️️️️
Тана
68'
67'
Замена
Т. Парти
️️️️
Х. Хименес
Вторая желтая
К. Боатенг
65'
Замена
Момо
️️️️
А. Халилович
64'
61'
Желтая карточка
Н. Гайтан
58'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
К. Гамейро
Желтая карточка
А. Халилович
56'
Желтая карточка
Хесе
32'
31'
Желтая карточка
С. Савич
18'
ГОЛ! 0:2!
К. Гамейро
Желтая карточка
К. Боатенг
6'
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
88
Мичел
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Роке Меса
ОП
14
Эрнан
ЦП
10
Ален Халилович
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Николас Гайтан
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Эрик Экспозито
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Тачи
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Варас
88
Мичел
5
Гарсия
6
Бигас
23
Кастельяно
16
Меса
14
Эрнан
10
Хесе
27
Боатенг
10
Халилович
24
Тана
4-4-2
13
Облак
16
Луис
20
Хименес
15
Савич
21
Эрнандес
10
Гайтан
14
Габи
8
Ньигес
6
Коке
9
Гамейро
7
Гризманн
24
Тана
18
Гарсия
18
Гарсия
24
Тана
10
Халилович
11
Момо
11
Момо
10
Халилович
20
Хименес
18
Парти
18
Парти
20
Хименес
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
9
Гамейро
9
Торрес
9
Торрес
9
Гамейро
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Атлетико
10
Эрик Экспозито
ЦФ
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Тачи
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
10
Эрик Экспозито
ЦФ
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Тачи
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Лас-Пальмас - Атлетико
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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