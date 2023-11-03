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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Атлетико
Лас-Пальмас - Атлетико: обзор матча 03 ноября 2023
Лас-Пальмас
03.11.2023, пятница, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
51'
К. Родригес
75'
Б. Рамирес
83'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лас-Пальмас - Атлетико
90'
+9
Желтая карточка
С. Савич
90'
+3
Желтая карточка
Х. Хименес
Замена
С. Каба
️️️️
М. Эль-Хаддади
84'
83'
ГОЛ! 2:1!
А. Мората
Пас отдал
Р. Рикельме
76'
Замена
Х. Галан
️️️️
Н. Молина
ГОЛ! 2:0!
Б. Рамирес
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
75'
Замена
Х. Араухо
️️️️
М. Парк
71'
Замена
Э. Лойодиче
️️️️
М. Перроне
70'
65'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Р. Де Пауль
65'
Замена
Х. Хименес
️️️️
А. Витсель
Замена
Б. Рамирес
️️️️
А. Молейро
63'
62'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
60'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
60'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Коке
ГОЛ! 1:0!
К. Родригес
Пас отдал
А. Молейро
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Альваро Вальес
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
21
Максимо Перроне
ОП
2
Марвин Парк
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
10
Альберто Молейро
ЦП
20
Кириан Родригес
(К)
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лас-Пальмас
13
Аарон Эскандель
ВР
38
Але Горрин
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
26
Серхио Местре
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
4-1-3-1-1
1
Вальес
23
Кардона
23
Коко
35
Мармоль
4
Суарес
21
Перроне
2
Парк
14
Муньос
10
Молейро
20
Родригес
16
Эль-Хаддади
3-4-1-2
13
Облак
20
Молина
22
Эрмосо
15
Савич
8
Барриос
7
Де Пауль
6
Коке
28
Витсель
17
Рикельме
21
Мората
7
Гризманн
2
Парк
22
Араухо
22
Араухо
2
Парк
21
Перроне
12
Лойодиче
12
Лойодиче
21
Перроне
10
Молейро
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Молейро
16
Эль-Хаддади
9
Каба
9
Каба
16
Эль-Хаддади
20
Молина
22
Галан
22
Галан
20
Молина
28
Витсель
20
Хименес
20
Хименес
28
Витсель
6
Коке
14
Льоренте
14
Льоренте
6
Коке
7
Де Пауль
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Де Пауль
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Атлетико
13
Аарон Эскандель
ВР
38
Але Горрин
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
31
Антонио Гомис
ВР
26
Серхио Местре
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
38
Але Горрин
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
26
Серхио Местре
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Лас-Пальмас - Атлетико
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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