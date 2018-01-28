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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Лас-Пальмас
Атлетико - Лас-Пальмас: обзор матча 28 января 2018
Атлетико
28.01.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
3 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
61'
А. Гризманн
73'
Ф. Торрес
88'
Т. Парти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Лас-Пальмас
ГОЛ! 3:0!
Т. Парти
Пас отдал
Я. Карраско
88'
85'
Желтая карточка
А. Гальвез
Желтая карточка
С. Ньигес
82'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
А. Корреа
73'
67'
Желтая карточка
Х. Наварро
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Хуанфран
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Ален Халилович
АП
33
Начо Жиль
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
21
Эрнандес
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
8
Ньигес
6
Коке
14
Габи
10
Корреа
7
Гризманн
9
Торрес
3-2-2-1-2
1
Чичисола
23
Кастельяно
6
Гальвез
2
Симон
23
Наварро
6
Пеньяльба
29
Самперио
19
Толедо
10
Виера
24
Тана
9
Кальери
Остались в запасе
Атлетико
Лас-Пальмас
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Ален Халилович
АП
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Ален Халилович
АП
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Атлетико - Лас-Пальмас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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