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  • «Жирона» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2025

«Жирона» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2025

3 февраля 2025, 21:50
Жирона
03.02.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
8' А. Руис 79' Я. Асприлья
82' Ф. Силва
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
6
Хуанпе
(К) ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
14
Хавьер Муньос
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Кириан Родригес
(К) АП
10
Альберто Молейро
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
14
Джон Солис
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
26
Габриэль Мисехуи
АП
10
Порту
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Лас-Пальмас
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
22
Стефан Байчетич
ОП
33
Серхио Виера
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
6
Хуанпе
22
Мартинес
37
Крейчи
21
Эррера
6
ван де Бек
17
Хиль
23
Мартин
11
Цыганков
9
Руис
4-2-3-1
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
35
Мармоль
3
Пельмар
14
Муньос
12
Лойодиче
20
Родригес
10
Молейро
14
Фустер
21
Силва
17
Хиль
16
Франкес
16
Франкес
17
Хиль
11
Цыганков
14
Солис
14
Солис
11
Цыганков
6
ван де Бек
22
Асприлья
22
Асприлья
6
ван де Бек
23
Мартин
10
Порту
10
Порту
23
Мартин
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
20
Родригес
22
Байчетич
22
Байчетич
20
Родригес
12
Лойодиче
9
МакБарни
9
МакБарни
12
Лойодиче
14
Фустер
17
Мата
17
Мата
14
Фустер
Остались в запасе
Жирона
Лас-Пальмас
1
Хуан Карлос
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
26
Габриэль Мисехуи
АП
7
Арно Данжума
ЛВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
17
Вити Росада
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
26
Габриэль Мисехуи
АП
7
Арно Данжума
ЛВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Остались в запасе
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
17
Вити Росада
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Жирона - Лас-Пальмас
2
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
12
12
Офсайды
6
3
Количество передач
423
496
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
2
1.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Лас-Пальмаса», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Лас-Пальмас»

«Жирона» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Лас-Пальмас Жирона
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