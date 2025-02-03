03.02.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
3-1-2-3-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
6
Хуанпе
22
Мартинес
37
Крейчи
21
Эррера
6
ван де Бек
17
Хиль
23
Мартин
11
Цыганков
9
Руис
4-2-3-1
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
35
Мармоль
3
Пельмар
14
Муньос
12
Лойодиче
20
Родригес
10
Молейро
14
Фустер
21
Силва
17
Хиль
16
Франкес
16
Франкес
17
Хиль
11
Цыганков
14
Солис
14
Солис
11
Цыганков
6
ван де Бек
22
Асприлья
22
Асприлья
6
ван де Бек
23
Мартин
10
Порту
10
Порту
23
Мартин
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
20
Родригес
22
Байчетич
22
Байчетич
20
Родригес
12
Лойодиче
9
МакБарни
9
МакБарни
12
Лойодиче
14
Фустер
17
Мата
17
Мата
14
Фустер
Остались в запасе
Жирона
Лас-Пальмас
1
Хуан Карлос
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
26
Габриэль Мисехуи
АП
7
Арно Данжума
ЛВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
17
Вити Росада
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
26
Габриэль Мисехуи
АП
7
Арно Данжума
ЛВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Остались в запасе
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
17
Вити Росада
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Жирона - Лас-Пальмас
2
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
12
12
Офсайды
6
3
Количество передач
423
496
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
2
1.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Лас-Пальмаса», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Лас-Пальмас»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»