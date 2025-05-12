На стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится важный матч 36-го тура испанской Ла Лиги. Обе команды находятся в зоне риска и сражаются за выживание. «Севилья» продолжает борьбу за сохранение прописки в Примере, а «Лас-Пальмас» отчаянно пытается выбраться с 19-го места.

«Севилья»

«Севилья» переживает тяжелую серию без побед – 8 матчей подряд. Команда нестабильна в защите, пропуская в каждом из последних 8 матчей (в среднем 1.60 за игру), но при этом регулярно поражает ворота соперников – по 1 голу в среднем за 5 последних туров. Особенно опасен Доди Лукебакио, на счету которого 11 голов в сезоне.

Домашние матчи также не приносят ожидаемой стабильности, но команда демонстрирует боевой настрой даже против более сильных соперников. Учитывая атакующую динамику и важность предстоящей встречи, «Севилья» выйдет на поле исключительно за победой.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» проиграл три последних матча, и это стало продолжением общего кризиса команды. При этом она не выглядит безнадежно: 6 голов в 5 матчах и средняя результативность 1.20 говорят о наличии атакующего потенциала. В защите – те же проблемы: 6 пропущенных в тех же пяти играх.

Фабиу Силва остаeтся главным оружием в атаке. Однако в гостевых играх «Лас-Пальмас» не хватает стойкости, и именно здесь команда часто теряет очки. Против «Севильи» еe оборона вновь может не выдержать.

Факты о командах:

«Севилья»

Не выигрывает 8 матчей.

Пропускает в 8 последних матчах.

В 5 последних турах – 5 забитых, 8 пропущенных.

В среднем – 1.00 гол забит, 1.60 пропущен за матч.

«Лас-Пальмас»

Проигрывает в 3 последних матчах.

В 5 последних матчах – 6 забитых, 6 пропущенных.

В среднем – 1.20 гола забито, 1.20 пропущено за игру.

Личные встречи 78% (7) 11% (1) 11% (1) 13 Забитых мячей 6 1.44 В среднем за матч 0.67 2:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 1 тур Лас-Пальмас 2 : 2 Севилья Испания. Примера, 31 тур Лас-Пальмас 0 : 2 Севилья Испания. Примера, 5 тур Севилья 1 : 0 Лас-Пальмас Испания. Примера, 24 тур Лас-Пальмас 1 : 2 Севилья Испания. Примера, 5 тур Севилья 1 : 0 Лас-Пальмас Испания. Примера, 22 тур Лас-Пальмас 0 : 1 Севилья Испания. Примера, 3 тур Севилья 2 : 1 Лас-Пальмас Испания. Примера, 24 тур Севилья 2 : 0 Лас-Пальмас Испания. Примера, 5 тур Лас-Пальмас 2 : 0 Севилья

Прогноз на матч «Севилья» – «Лас-Пальмас»

У обеих команд проблемы в обороне, при этом атака у «Севильи» выглядит более структурированной, особенно на домашнем стадионе. «Лас-Пальмас» способен отличиться, но общая игровая форма даeт преимущество хозяевам. Вероятнее всего, «Севилья» воспользуется слабостью гостей и одержит важную победу.

Точный прогноз: победа «Севильи» со счетом 2:1.

Рекомендованные ставки: