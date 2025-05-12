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Прогноз на точный счет матча «Севилья» – «Лас-Пальмас»: Ла Лига, 13 мая 2025

12 мая 2025 9:55
Севилья - Лас-Пальмас
13 мая 2025, вторник 22:30 | Испания. Примера, 36 тур
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6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Севильи»
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На стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится важный матч 36-го тура испанской Ла Лиги. Обе команды находятся в зоне риска и сражаются за выживание. «Севилья» продолжает борьбу за сохранение прописки в Примере, а «Лас-Пальмас» отчаянно пытается выбраться с 19-го места.

«Севилья»

«Севилья» переживает тяжелую серию без побед – 8 матчей подряд. Команда нестабильна в защите, пропуская в каждом из последних 8 матчей (в среднем 1.60 за игру), но при этом регулярно поражает ворота соперников – по 1 голу в среднем за 5 последних туров. Особенно опасен Доди Лукебакио, на счету которого 11 голов в сезоне.

Домашние матчи также не приносят ожидаемой стабильности, но команда демонстрирует боевой настрой даже против более сильных соперников. Учитывая атакующую динамику и важность предстоящей встречи, «Севилья» выйдет на поле исключительно за победой.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» проиграл три последних матча, и это стало продолжением общего кризиса команды. При этом она не выглядит безнадежно: 6 голов в 5 матчах и средняя результативность 1.20 говорят о наличии атакующего потенциала. В защите – те же проблемы: 6 пропущенных в тех же пяти играх.

Фабиу Силва остаeтся главным оружием в атаке. Однако в гостевых играх «Лас-Пальмас» не хватает стойкости, и именно здесь команда часто теряет очки. Против «Севильи» еe оборона вновь может не выдержать.

Факты о командах:

«Севилья»

  • Не выигрывает 8 матчей.
  • Пропускает в 8 последних матчах.
  • В 5 последних турах – 5 забитых, 8 пропущенных.
  • В среднем – 1.00 гол забит, 1.60 пропущен за матч.

«Лас-Пальмас»

  • Проигрывает в 3 последних матчах.
  • В 5 последних матчах – 6 забитых, 6 пропущенных.
  • В среднем – 1.20 гола забито, 1.20 пропущено за игру.

Личные встречи
78% (7)
11% (1)
11% (1)
13
Забитых мячей
6
1.44
В среднем за матч
0.67
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 1 тур
Лас-Пальмас
2 : 2
16.08.2024
Севилья
Испания. Примера, 31 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
14.04.2024
Севилья
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
17.09.2023
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
17.02.2018
Севилья
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
20.09.2017
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
12.02.2017
Севилья
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
2 : 1
10.09.2016
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2 : 0
14.02.2016
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 5 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
23.09.2015
Севилья
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Прогноз на матч «Севилья» – «Лас-Пальмас»

У обеих команд проблемы в обороне, при этом атака у «Севильи» выглядит более структурированной, особенно на домашнем стадионе. «Лас-Пальмас» способен отличиться, но общая игровая форма даeт преимущество хозяевам. Вероятнее всего, «Севилья» воспользуется слабостью гостей и одержит важную победу.

Точный прогноз: победа «Севильи» со счетом 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Севильи» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Севильи»
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Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Лас-Пальмас Севилья
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