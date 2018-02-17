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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Севилья
Лас-Пальмас - Севилья: обзор матча 17 февраля 2018
Лас-Пальмас
17.02.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
82'
Х. Кальери (П)
35'
В. Бен-Йеддер
50'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Севилья
90'
Желтая карточка
Р. Меса
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Кальери
82'
78'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
78'
Желтая карточка
К. Лангле
72'
Желтая карточка
Ф. Васкес
50'
ГОЛ! 0:2!
П. Сарабия
Пас отдал
Ф. Васкес
35'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
П. Сарабия
29'
Желтая карточка
Г. Писсаро
Желтая карточка
Г. Пеньяльба
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
33
Начо Жиль
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
24
Тана
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-3-1-2
1
Чичисола
6
Пеньяльба
6
Гальвез
5
Гарсия
88
Мичел
13
Агиррегарай
29
Самперио
5
Этебо
10
Виера
9
Кальери
33
Жиль
4-2-2-2
15
Серхио Рико
16
Навас
2
Лангле
25
Меркадо
19
Лаюн
19
Писсаро
15
Н'Зонзи
7
Сарабия
20
Васкес
32
Корреа
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Севилья
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
24
Тана
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
24
Тана
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Лас-Пальмас - Севилья
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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