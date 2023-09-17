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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Лас-Пальмас
Севилья - Лас-Пальмас: обзор матча 17 сентября 2023
Севилья
17.09.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
71'
Д. Лукебакио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Лас-Пальмас
Замена
Э. Ламела
️️️️
Л. Окампос
85'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
О. Торрес
85'
85'
Замена
Х. Муньос
️️️️
К. Родригес
85'
Замена
Пехиньо
️️️️
М. Эль-Хаддади
Замена
Фернандо
️️️️
Д. Соу
74'
73'
Замена
М. Перроне
️️️️
Э. Лойодиче
73'
Замена
М. Парк
️️️️
А. Суарес
ГОЛ! 1:0!
Д. Лукебакио
71'
Желтая карточка
Л. Окампос
69'
64'
Замена
С. Коко
️️️️
Х. Араухо
63'
Желтая карточка
Пехиньо
62'
Желтая карточка
Х. Виера
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Р. Мир
61'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Сусо
61'
52'
Желтая карточка
К. Родригес
49'
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
45'
+5
Желтая карточка
Х. Араухо
Желтая карточка
Р. Мир
38'
Желтая карточка
О. Торрес
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Лас-Пальмас
1
Альваро Вальес
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Кириан Родригес
АП
10
Хонатан Виера
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Эрик Курбело
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
17
Пехиньо
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
12
Оменуке Мфулу
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
2
Марвин Парк
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
4-3-2-1
13
Дмитрович
17
Педроса
5
Баде
93
Рамос
16
Навас
11
Ракитич
8
Торрес
97
Соу
7
Окампос
10
Сусо
17
Мир
4-1-2-3
1
Вальес
22
Араухо
4
Суарес
35
Мармоль
23
Кардона
12
Лойодиче
20
Родригес
10
Виера
9
Каба
19
Рамирес
16
Эль-Хаддади
8
Торрес
34
Сумаре
34
Сумаре
8
Торрес
97
Соу
5
Фернандо
5
Фернандо
97
Соу
7
Окампос
9
Ламела
9
Ламела
7
Окампос
10
Сусо
11
Лукебакио
11
Лукебакио
10
Сусо
17
Мир
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
17
Мир
22
Араухо
23
Коко
23
Коко
22
Араухо
12
Лойодиче
21
Перроне
21
Перроне
12
Лойодиче
20
Родригес
14
Муньос
14
Муньос
20
Родригес
4
Суарес
2
Парк
2
Парк
4
Суарес
16
Эль-Хаддади
17
Пехиньо
17
Пехиньо
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Севилья
Лас-Пальмас
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Эрик Курбело
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Эрик Курбело
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Севилья - Лас-Пальмас
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
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