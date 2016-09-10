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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Лас-Пальмас
Севилья - Лас-Пальмас: обзор матча 10 сентября 2016
Севилья
10.09.2016, суббота, 19:15
Испания. Примера, 3 тур
2 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
89'
П. Сарабия (П)
90+4'
К. Фернандес Луна
16'
Тана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Лас-Пальмас
90'
+4
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ! 2:1!
К. Фернандес Луна
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Сарабия
89'
88'
Вторая желтая
П. Бигас
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
81'
81'
Желтая карточка
С. Араухо
79'
Замена
А. Монторо
️️️️
В. Гомес
76'
Замена
С. Араухо
️️️️
Тана
Замена
П. Сарабия
️️️️
Х. Корреа
67'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
В. Бен-Йеддер
66'
56'
Желтая карточка
П. Бигас
56'
Замена
Момо
️️️️
М. Гарсия
54'
Желтая карточка
Р. Меса
Желтая карточка
Н. Пареха
54'
45'
Желтая карточка
М. Ливайя
Замена
Витоло
️️️️
Гансо
45'
16'
ГОЛ! 0:1!
Тана
Желтая карточка
Ф. Васкес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
10
Гансо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Самир Насри
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
88
Мичел
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ПП
24
Тана
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
11
Момо
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
4-1-2-1-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
2
Пареха
23
Рами
25
Мариано
15
Н'Зонзи
10
Гансо
14
Насри
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
4-4-2
13
Варас
23
Кастельяно
5
Гарсия
6
Бигас
88
Мичел
25
Эль-Жар
4
Гомес
16
Меса
18
Гарсия
10
Ливайя
24
Тана
10
Гансо
7
Витоло
7
Витоло
10
Гансо
32
Корреа
7
Сарабия
7
Сарабия
32
Корреа
10
Бен-Йеддер
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
10
Бен-Йеддер
18
Гарсия
11
Момо
11
Момо
18
Гарсия
4
Гомес
19
Монторо
19
Монторо
4
Гомес
24
Тана
21
Араухо
21
Араухо
24
Тана
Остались в запасе
Севилья
Лас-Пальмас
46
Сальваторе Сиригу
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Севилья - Лас-Пальмас
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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