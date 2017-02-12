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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Севилья
Лас-Пальмас - Севилья: обзор матча 12 февраля 2017
Лас-Пальмас
12.02.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
80'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Севилья
Замена
М. Гарсия
️️️️
Д. Кастельяно
90'
Желтая карточка
Р. Меса
87'
Желтая карточка
М. Лемос
84'
Замена
Тана
️️️️
А. Халилович
81'
Замена
М. Ливайя
️️️️
А. Монторо
81'
80'
Желтая карточка
Х. Корреа
80'
ГОЛ! 0:1!
Х. Корреа
Пас отдал
В. Иборра
77'
Желтая карточка
В. Иборра
77'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Ф. Васкес
77'
Замена
Х. Корреа
️️️️
В. Бен-Йеддер
68'
Замена
В. Иборра
️️️️
С. Н'Зонзи
28'
Желтая карточка
П. Сарабия
17'
Желтая карточка
М. Краневиттер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
10
Ален Халилович
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
14
Самир Насри
АП
20
Франко Васкес
АП
15
Стивен Н'Зонзи
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
24
Тана
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
10
Вальтер Монтойя
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-2-3-1
13
Варас
2
Симон
3
Лемос
16
Айтами
23
Кастельяно
16
Меса
19
Монторо
10
Хесе
27
Боатенг
10
Халилович
10
Виера
3-1-1-3-2
15
Серхио Рико
2
Лангле
25
Меркадо
25
Мариано
5
Краневиттер
15
Н'Зонзи
7
Сарабия
20
Васкес
7
Витоло
10
Бен-Йеддер
14
Насри
23
Кастельяно
18
Гарсия
18
Гарсия
23
Кастельяно
10
Халилович
24
Тана
24
Тана
10
Халилович
19
Монторо
10
Ливайя
10
Ливайя
19
Монторо
15
Н'Зонзи
10
Иборра
10
Иборра
15
Н'Зонзи
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
32
Корреа
10
Бен-Йеддер
20
Васкес
9
Йоветич
9
Йоветич
20
Васкес
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Севилья
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Давид Сорья
ВР
10
Вальтер Монтойя
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
10
Вальтер Монтойя
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Лас-Пальмас - Севилья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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